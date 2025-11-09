तेजस्वी यादव का PM मोदी पर तंज, बोले- जनता का खाया 65% आरक्षण, अब सम्राट चौधरी ने किया पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई. राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला. वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए लालू यादव पर पुराने आरोप दोहराए और बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की.

तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है. उन्होंने कहा, “आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस बार माहौल बहुत अच्छा है. पूरे बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है. इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, और 11 नवंबर को भी करेगी.”

तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री या उनके मंत्री किसी को भी बिहार की जनता के अधिकारों की चिंता नहीं है.

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री हों या कोई मंत्री, कोई भी हमारे 17 महीने की सरकार में दिए गए 65% आरक्षण पर बात नहीं कर रहा. प्रधानमंत्री ने जनता का 65% आरक्षण खा लिया है. उन्हें यह बताना चाहिए कि बिहार और गुजरात के लिए क्या किया. पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर बात करनी चाहिए.”

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा, “इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये जो भी पर्चियां मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं. अगर सीसीटीवी या वीडियो गायब किया जा रहा है, तो ये गंभीर मामला है. चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए.” तेजस्वी ने आगे कहा कि जनता पूरी तरह उनके साथ है. उन्होंने कहा, “वोट इतना मिल रहा है कि हमें कोई चिंता नहीं. जो लोग जनता का हक खा गए हैं, उन्हें जनता जवाब देगी.”

लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था- सम्राट चौधरी

तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहे, वही आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव बताएं, उनके माताजी और पिताजी ने कौन-सा आरक्षण दिया था? लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था, यह पूरा देश जानता है. इस देश में जब-जब आरक्षण दिया गया, बीजेपी ने दिया.”

डिप्टी सीएम ने कहा, “जिन लोगों ने जीवनभर चोरी की, चारा खाया, अलकतरा खाया, वही आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. बिहार की जनता सब जानती है और इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी.”