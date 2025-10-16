हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में क्यों नाराज हैं मुकेश सहनी? सामने आई ये बड़ी जानकारी

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में क्यों नाराज हैं मुकेश सहनी? सामने आई ये बड़ी जानकारी

Bihar Assembly Elections 2025: मुकेश सहनी के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह जो सीटें चाहते हैं उसमें से कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सिंबल बांट रही है. पढ़िए पूरी खबर.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव (2025) को लेकर महागठबंधन में औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की गई है. इस बीच कम सीट मिलने से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी नाराज हैं. उनकी नाराजगी के पीछे की वजह भी सामने आ रही है. अब तक सीट बंटवारा नहीं होने से नाराज हैं और चाहते हैं कि आज (गुरुवार) शाम तक सीट बंटवारा हो जाए. ये भी क्लियर कर दिया जाए कि उनके खाते में कौन-कौन सी सीटें जाएंगी.

दरअसल वह वैसी सीटें चाहते हैं जहां उनके उम्मीदवार जीत सकें. मुकेश सहनी के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह जो सीटें चाहते हैं उसमें से कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सिंबल बांट रही है. आज (16 अक्टूबर, 2025) दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश सहनी बड़ा ऐलान कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता का उन्हें फोन आ गया और बातचीत के बाद पीसी का समय चार बजे कर दिया गया.

रास्ता निकालने की हो रही कोशिश

बताया जाता है कि सहनी महागठबंधन के तमाम प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं. बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. महागठबंधन में मुकेश सहनी को 15-17 सीटों तक का ऑफर दिया गया है. अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी क्या ऐलान करते हैं.

पहले 60 सीटों की मांग कर रहे थे मुकेश सहनी

मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान को महागठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं यह देखने वाली बात होगी. वीआईपी प्रमुख के पहले के बयानों पर नजर डालें तो वो शुरू से 60 का जिक्र करते थे. कहते थे कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़ा जाए. इतना ही नहीं सहनी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो वे डिप्टी सीएम बनेंगे. हालांकि ये भविष्य की बात है. अभी सीटों को लेकर ही उनका मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: 'इंडिया गठबंधन ने फिर से शरारत…', पटना में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

Published at : 16 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Mukesh Sahani Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
