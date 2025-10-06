RJD को नुकसान, बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं! जानें- क्या कहता है MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll?

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर क्रमशः 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे. इस बीच एक ओपिनियन पोल राष्ट्रीय जनता के लिए बुरी खबर लेकर आया है. MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll के अनुसार राजद को इस चुनाव 60-65 सीटें मिल सकती हैं. अगर यही आंकड़े 14 नवंबर को परिणाम में तब्दील हुए तो राजद को कम से कम 10-15 सीटों का नुकसान होगा.

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 75 सीटें जीती थीं और वह राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वर्ष 2020 में उसे 74 सीटें मिलीं थीं. इस सर्वे भाजपा को सबसे ज्यादा 80-85 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. ऐसे में बीजेपी को भी ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है.

सीएम फेस के सवाल पर भी राजद को झटका?

सीएम फेस को लेकर भी राजद के लिए खबर ठीक नहीं है. सर्वे में सीएम की पहली पसंद के तौर पर नीतीश कुमार (जेडीयू) को 42 % लोगों ने पसंद किया है. सर्वे में पसंदीदा सीएम चेहरे के तौर पर दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव (राजद) को 15 % और तीसरे स्थान पर प्रशांत किशोर (जनसुराज) को 9 % लोगों ने पसंद किया है.

इसके अलावा चिराग पासवान (एलजेपी-रामविलास) को 8 %, सम्राट चौधरी को 3 %, उपेंद्र कुशवाहा को एक % और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक % लोगों ने अपनी पसंद बताया है.

सर्वे में प्रदेश की जनता से सवाल किया गया कि अगर आज सीएम चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? सर्वे के आंकड़े के अनुसार तेजस्वी यादव को 16 %, प्रशांत किशोर (जनसुराज) को 13 % और चिराग पासवान को 12 % लोगों ने अपनी पसंद बताया है. वहीं सम्राट चौधरी को 5 %, संतोष कुमार सुमन (हिंदुस्तान आवाम मोर्चा) को 3 % और मुकेश सहनी (वीआईपी) को एक फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया है.

वहीं सर्वे के इन आंकड़ों पर राजद प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु ने कहा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं. हमें 122 विधायक चाहिए. इसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी राज्य के अगले सीएम होने जा रहे हैं.

MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll: नीतीश कुमार की जदयू को फिर लगेगा झटका या संभल जाएगी बात! सबसे बड़ी पार्टी कौन? चौंकाने वाला दावा

(Disclaimer: बिहार चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हज़ार 862 लोगों से बात की गई. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)