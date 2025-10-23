बिहार चुनाव: 'तेजस्वी यादव जनता को बुद्धू बनाना बंद करें', RJD के चुनावी वादों पर BJP का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'बड़े-बड़े वादे' कर बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर भी प्रहार किया और मतदाताओं से महागठबंधन या किसी नई राजनीतिक प्रयोगशाला में न फंसने की अपील की.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को 'क्रूर मजाक' बताया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का यह दावा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, पूरी तरह अव्यावहारिक है.

नौकरी तो दे दोगे पर वेतन कहां से लाओगे- सुधांशु त्रिवेदी

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार की आबादी लगभग 13.5 करोड़ है और करीब 2.9 करोड़ परिवार हैं. यदि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, तो औसतन 75,000 रुपये वेतन के हिसाब से कुल खर्च 29 लाख करोड़ रुपये बैठेगा, जबकि बिहार का वार्षिक बजट सिर्फ 3.17 लाख करोड़ रुपये है.

लोगों को 'बुद्धू' बनाना बंद करें तेजस्वी- सुधांशु त्रिवेदी

त्रिवेदी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव आप बुद्ध की धरती के लोगों को 'बुद्धू' बनाना बंद करें. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद नेता के ऐसे वादों के पीछे सिर्फ चुनावी लालच है और इसका कोई व्यावहारिक आधार नहीं है.

महागठबंधन सरकार बनी तो फिर लौट आएगा लालू शासनकाल

राजद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव जब '10 से 20 लाख नौकरियां देने' की बात करते हैं, तो उनका मतलब '10 से 20 लाख रुपये लेकर नौकरी देने' से होता है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार आने पर न सिर्फ रोजगार, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान भी खतरे में पड़ जाएगा, जैसा लालू यादव के शासनकाल में देखा गया था.

अपनी ही पार्टी में विश्वास नहीं जगा पा रहे पीके- त्रिवेदी

त्रिवेदी ने जन सुराज पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपनी ही पार्टी में विश्वास नहीं जगा पा रहे, वे जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे. उन्होंने दिल्ली की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि नई प्रयोगात्मक राजनीति देश को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन में देखा गया.

बिहार के विकास के लिए सिर्फ एनडीए सरकार

बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार की जनता इस बार किसी भ्रम में नहीं आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे जांचे-परखे नेतृत्व पर भरोसा जताएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण और आत्मनिर्भरता के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनका लाभ आज लाखों परिवारों को मिल रहा है.