हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'तेजस्वी यादव जनता को बुद्धू बनाना बंद करें', RJD के चुनावी वादों पर BJP का तंज

बिहार चुनाव: 'तेजस्वी यादव जनता को बुद्धू बनाना बंद करें', RJD के चुनावी वादों पर BJP का तंज

Bihar Election 2025: बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर अव्यावहारिक वादों से बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजद और महागठबंधन की राजनीति अव्यवस्थित और अविश्वसनीय है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'बड़े-बड़े वादे' कर बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर भी प्रहार किया और मतदाताओं से महागठबंधन या किसी नई राजनीतिक प्रयोगशाला में न फंसने की अपील की.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को 'क्रूर मजाक' बताया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का यह दावा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, पूरी तरह अव्यावहारिक है.

नौकरी तो दे दोगे पर वेतन कहां से लाओगे- सुधांशु त्रिवेदी

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार की आबादी लगभग 13.5 करोड़ है और करीब 2.9 करोड़ परिवार हैं. यदि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, तो औसतन 75,000 रुपये वेतन के हिसाब से कुल खर्च 29 लाख करोड़ रुपये बैठेगा, जबकि बिहार का वार्षिक बजट सिर्फ 3.17 लाख करोड़ रुपये है.

लोगों को 'बुद्धू' बनाना बंद करें तेजस्वी- सुधांशु त्रिवेदी

त्रिवेदी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव आप बुद्ध की धरती के लोगों को 'बुद्धू' बनाना बंद करें. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद नेता के ऐसे वादों के पीछे सिर्फ चुनावी लालच है और इसका कोई व्यावहारिक आधार नहीं है.

महागठबंधन सरकार बनी तो फिर लौट आएगा लालू शासनकाल

राजद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव जब '10 से 20 लाख नौकरियां देने' की बात करते हैं, तो उनका मतलब '10 से 20 लाख रुपये लेकर नौकरी देने' से होता है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार आने पर न सिर्फ रोजगार, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान भी खतरे में पड़ जाएगा, जैसा लालू यादव के शासनकाल में देखा गया था.

अपनी ही पार्टी में विश्वास नहीं जगा पा रहे पीके- त्रिवेदी

त्रिवेदी ने जन सुराज पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपनी ही पार्टी में विश्वास नहीं जगा पा रहे, वे जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे. उन्होंने दिल्ली की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि नई प्रयोगात्मक राजनीति देश को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन में देखा गया.

बिहार के विकास के लिए सिर्फ एनडीए सरकार

बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार की जनता इस बार किसी भ्रम में नहीं आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे जांचे-परखे नेतृत्व पर भरोसा जताएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण और आत्मनिर्भरता के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनका लाभ आज लाखों परिवारों को मिल रहा है.

Published at : 23 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Sudhanshu Trivedi BJP RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास का सबसे डरावना खेल
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
दिल्ली NCR
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget