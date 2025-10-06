बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीत भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (INDIA) और भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपनी तैयारियों की रफ्तार और तेज कर दी है.

बिहार में कई ऐसी सीटें है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं. जहां मुस्लिम मत इस बात का फैसला करते हैं कि किसकी हार होगी और किसके हिस्से जीत की माला आएगी.

सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक कब चुने गए?

बिहार में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में मुस्लिम बहुल सीटें हैं. विधानसभा वार बात करें तो अमौर, प्राणपुर, अररिया, जोकीहाट, फारबिसगंज, सिमरी बख्तियारपुर समेत बलरामपुर, कदवा, बरारी, कोरहा, बनमनखी, धमदाहा,मनिहारी, किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, बायसी, रूपौली, काशीचक, और रानीगंज हैं. राज्य में करीब 87 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है.

आइए आपको बताते हैं कि राज्य में वर्ष 1952 से लेकर अब तक हुए कुल 16 विधानसभा चुनावों में कितने मुस्लिम नेता बतौर विधायक विधानसभा में आए और जनता की आवाज बने.

सबसे ज्यादा 34 मुस्लिम विधायक वर्ष 1985 में चुने गए. इसके अलावा वर्ष 2000 में 29, वर्ष 1980 में 28, वर्ष 1962 में 25, वर्ष 1972 में 25, वर्ष 1977 में 25, वर्ष 1952 में 24, वर्ष 2015 में 23, वर्ष 1957 में 21, वर्ष 1967 में 21, वर्ष 1990 में 20, वर्ष 2010 में 19, वर्ष 2015 में 19, वर्ष 1969 में 19, वर्ष 2020 में 19, वर्ष 1995 में 16,वर्ष 2005 में 16 मुस्लिम विधायक चुने गए.

बात सन् 2020 की करें तो 19 मुस्लिम विधायक जीते थे जिनमें राजद के 8, AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, 1 सीपीआई और 1 बसपा से थे.