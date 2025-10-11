Bihar Elections 2025: क्या महागठबंधन से अलग होंगे मुकेश सहनी? सोशल मीडिया पोस्ट से उठ रहे सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है और फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी का एक सोशल मीडिया पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे, जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा. आज की पोस्ट में महागठबंधन सरकार आएगी, यह बात उन्होंने नहीं लिखी. जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

मुकेश सहनी का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब वह 30 सीटों और डिप्टी CM पद की मांग महागठबंधन में कर रहे हैं. लेकिन उनकी मांग को महागठबंधन में नहीं माना जा रहा है. अब सवाल उठा रहा है कि क्या इस तरह का पोस्ट करके वह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन से अलग हो सकते हैं या क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही?

क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ सकते हैं?

हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस पोस्ट को इस नजरिये से न देखा जाए कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ भी सकते हैं, हां यह जरूर है कि 30 सीटों की डिमांड की गई है और डिप्टी CM पद की मांग की गई है, वह चाहिए.