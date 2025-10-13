बिहार विधानसभा चुनाव को एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू में बड़े-बड़े विभीषण हैं जो नीतीश कुमार को खत्म करने वाले हैं, और कर दिया. ये लोग तो चाहते ही थे कि निशांत कुमार नहीं आएं जबकि पूरी पार्टी चाहती थी कि निशांत आएं. नीतीश कुमार तो चुनावी मुखौटा हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो सब कुछ लिख ही दिया है. नीतीश कुमार ने एक सीट को घटा दिया तो आपने पहले ही मैसेज दे दिया. बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू और बीजेपी बराबर 101-101 सीट पर लड़ रही है.

'राहुल गांधी के रहते दलाली नहीं चलेगी'

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "राहुल गांधी के रहते तो दलाली नहीं चलेगी. राहुल गांधी गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहते हैं. निर्णय लेने की क्षमता इंदिरा जी की तरह होनी चाहिए." महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने आंकड़ा 70 बताया. कहा कि 2-4-5-6 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है.

'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए पागल'

एक सवाल पर कहा कि किसको नहीं मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, जनता मुझे पागलों की तरह प्यार करती है. पार्टी में ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर रहा हूं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए पागल हूं. कांग्रेस कभी भीख नहीं मांगती. संस्कार को कमजोरी मत समझिए. उन्होंने कहा कि आज-कल में सीटों की घोषणा हो जाएगी.

इससे पहले बीते रविवार को पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर संजय झा पर गंभीर आरोप लगाया था. लिखा था, "संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया. नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा, BJP 101 सीट और बीजेपी की H टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू दो टीम को 12 सीटें दी गईं. अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, JDU 101 पर!"

