हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: 'JDU में बड़े-बड़े विभीषण, जो नीतीश कुमार को…', सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

बिहार चुनाव 2025: 'JDU में बड़े-बड़े विभीषण, जो नीतीश कुमार को…', सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

Bihar Assembly Elections 2025: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने आंकड़ा 70 बताया. कहा कि 2-4-5-6 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है. 

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू में बड़े-बड़े विभीषण हैं जो नीतीश कुमार को खत्म करने वाले हैं, और कर दिया. ये लोग तो चाहते ही थे कि निशांत कुमार नहीं आएं जबकि पूरी पार्टी चाहती थी कि निशांत आएं. नीतीश कुमार तो चुनावी मुखौटा हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो सब कुछ लिख ही दिया है. नीतीश कुमार ने एक सीट को घटा दिया तो आपने पहले ही मैसेज दे दिया. बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू और बीजेपी बराबर 101-101 सीट पर लड़ रही है.

'राहुल गांधी के रहते दलाली नहीं चलेगी'

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "राहुल गांधी के रहते तो दलाली नहीं चलेगी. राहुल गांधी गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहते हैं. निर्णय लेने की क्षमता इंदिरा जी की तरह होनी चाहिए." महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने आंकड़ा 70 बताया. कहा कि 2-4-5-6 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है. 

'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए पागल'

एक सवाल पर कहा कि किसको नहीं मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, जनता मुझे पागलों की तरह प्यार करती है. पार्टी में ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर रहा हूं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए पागल हूं. कांग्रेस कभी भीख नहीं मांगती. संस्कार को कमजोरी मत समझिए. उन्होंने कहा कि आज-कल में सीटों की घोषणा हो जाएगी.

इससे पहले बीते रविवार को पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर संजय झा पर गंभीर आरोप लगाया था. लिखा था, "संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया. नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा, BJP 101 सीट और बीजेपी की H टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू दो टीम को 12 सीटें दी गईं. अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, JDU 101 पर!"

यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: महागठबंधन ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दिया टिकट, इस विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव

Published at : 13 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Pappu Yadav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement

वीडियोज

पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार अभिनय कौशल पटकथा विश्लेषण और अन्य
Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
यूटिलिटी
Cyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
हेल्थ
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget