बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा. इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी 36 से कम सीटों पर बात नहीं मानेगी. यह दावा सूत्रों ने किया है. सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा (रा) के लिए 8 सीटों की पुष्टि कर दी है. वह 8 सीटें गोविंदगंज,हिसुआ,राजापाकड़,ब्रह्मपुर,बोधगया,सिकंदरा,मकदूमपुर और जहानाबाद है.

दूसरी ओर चिराग पासवान से बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर LJPR सूत्रों का दावा - 36 सीट से कम पर मंजूर नहीं है.BJP ने एक लोकसभा पर 6 विधानसभा का फॉर्मूला सहयोगी छोटी पार्टियों के लिये तय किया है. जिनमें चिराग को पांच सांसद के हिसाब से तीस सीट पर सहमत है, लेकिन चिराग की पार्टी का कहना है लोकसभा में कम सीट मिली थी और कहा गया था कि विधानसभा में पूरा करेंगे. हमें राज्यसभा नहीं चाहिए. 36 + पर ही समझौता होगा. इतना ही नहीं आगे सीटों के मुद्दे पर खुद चिराग पासवान नहीं बल्कि अरुण भारती बात करेंगे.

कल ही अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाकर चिराग पासवान ने इशारा कर दिया था कि अब वह धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात नहीं करेंगे अब अरुण भारती ही चुनाव प्रभारी के नाते धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात करेंगे. यानी एक तरह से चिराग ये इशारा कर रहे हैं कि वह पार्टी के अध्यक्ष है अगर उनको बात करनी होगी तो वह पार्टी के शीर्ष नेता से बात करेंगे चुनाव प्रभारी से नहीं.