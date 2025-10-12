बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
NDA Seat Shearing:बिहार चुनाव के लिए बीजेपी नीत एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है. आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 2020 के चुनाव में JDU, BJP, HAM और LJP (R) कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था?
बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (राणविलास) 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा नीत पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा छह-छह सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.
वर्ष 2020 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जद(यू) ने 115 सीट पर और बीजेपी ने 110 सीट पर चुनाव लड़ा था, जबकि पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था. बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 2015 के मुकाबले 28 सीटें गवांकर 43 सीटें हासिल की थीं. वहीं बीजेपी ने 21 ज्यादा जीतते हुए अपना आंकड़ा 74 तक पहुंचा दिया था.
साल 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने भी चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में वीआईपी को NDA में 11 सीटें मिलीं थीं. हालांकि इस चुनाव में वीआईपी - INDIA अलायंस के साथ है. VIP ने 2020 के चुनाव में 11 में से 4 सीटें और हम ने सात में चार सीटें जीती थीं.
यह पहली बार है कि जद(यू) किसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ताकत के नये संतुलन का स्पष्ट संकेत है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
NDA सीट शेयरिंग पर किसने क्या कहा?
एनडीए के सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है. बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा को 29, आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिलीं.उन्होंने आगे कहा कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 'एक्स' पर लिखा, हम एनडीए साथियों ने मिल-बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया. एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इस सर्वसम्मत निर्णय का हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं. बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार.जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है. एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी सीट शेयरिंग फॉर्मूला का हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं. बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार.
