हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने दिया इस्तीफा, BJP में हो सकते हैं शामिल

बिहार चुनाव 2025: पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने दिया इस्तीफा, BJP में हो सकते हैं शामिल

Murari Prasad Gautam Resigns: रोहतास जिले की सुरक्षित चेनारी विधानसभा सीट से मुरारी प्रसाद गौतम विधायक थे. उनके इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हो गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 10:35 PM (IST)
पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. सूत्रों के अनुसार, उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें तेज हैं.

बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "रोहतास जिले की सुरक्षित चेनारी विधानसभा सीट, विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गई है." गौतम ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है. मैंने बस इस्तीफा दे दिया है."

महागठबंधन सरकार में मंत्री थे मुरारी प्रसाद

गौतम कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे. वह महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का दामन थामा, तब से गौतम सत्ता पक्ष के खेमे में बैठने लगे. इसके बाद कांग्रेस ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. उनका अयोग्यता मामला विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के समक्ष विचाराधीन है. बिहार विधानसभा चुनाव छह और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे तथा मतगणना 14 नवंबर होगी.

क्या बीजेपी से मिल पाएगा टिकट?

मुरारी प्रसाद गौतम ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब बिहार में चुनाव होना है. सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या पार्टी उन्हें इसी बार मौका देगी? यह देखने वाली बात होगी. मुरारी प्रसाद गौतम चेनारी से विधायक रह चुके हैं तो माना जा सकता है कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए. दूसरी ओर प्रसाद गौतम के सोशल मीडिया पेज को देखें तो यह साफ झलकता है कि उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है. फेसबुक पर प्रोफाइल फोटो नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीर है.

Published at : 08 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
