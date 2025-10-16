Bihar Elections 2025: मुकेश सहनी की नाराजगी की खबरों के बीच तेजस्वी यादव के नामांकन की तस्वीर शेयर कर BJP ने कर दिया बड़ा दावा
Bihar Elections 2025: RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राघोपुर सीट से नामांकन किया. उनके इस नामांकन की एक तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने तंज कसा.
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी की नाराजगी की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर शेयर कर बड़ा दावा किया है. बीजेपी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा और दावा किया कि INDIA अलायंस एकजुट नहीं है.
भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया- तेजस्वी यादव के नामांकन में दायें खड़े महागठबंधन से राहुल गांधी, बायें मुकेश सहनी, उनके बगल में लेफ्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य. आपको नहीं दिखे? एकबार फिर ध्यान से देखिए! अगर नहीं दिखे तो यकीन मानिए 14 नवंबर को जो दिख रहे वो भी नहीं दिखेंगे. ये व्यंग्य नहीं महागठबंधन की सच्चाई है.
बता दें तेजस्वी के नामांकन में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था. तेजस्वी के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां- राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती, नामांकन के लिए गए थे.
नामांकन के बाद क्या बोले थे तेजस्वी?
नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा था कि ‘हम सिर्फ सरकार नहीं, बिहार बनाना चाहते हैं.’ उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है. जनता मालिक है. यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है. हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी.'
उन्होंने कहा था, 'हम सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं. अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनना चाहता है.' राजद नेता ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि वे दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा, “तेजस्वी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब एक सीट की बात आती है तो हम राघोपुर से ही चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी केवल राघोपुर से ही मैदान में हैं.'
