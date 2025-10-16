बीजेपी में शामिल होने के बाद मैथिली ठाकुर ने बदली रणनीति! इस बात की हो रही जमकर चर्चा

बिहार चुनाव में लोक गायिका मैथिली ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अली नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित की गईं हैं. बीजेपी में शामिल होने और टिकट मिलने के बाद उनकी रणनीति में खास बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह चर्चा छिड़ी की मैथिली बीजेपी में शामिल होंगी और चुनाव लड़ेंगी उसके बाद उनका विरोध होने लगा.

मैथिली के चुनाव लड़ने के आसार बनने के बीच उनके विरोधियों ने बीजेपी नेता के पिता रमेश ठाकुर के बयानों को निशाना बनाया. प्रत्याशी के तौर पर ऐलान होने से पहले जिन सीटों से मैथिली के चुनाव लड़ने के आसार थे, वहां लोगों ने रमेश ठाकुर के बयान का जमकर विरोध किया. राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि मैथिली को बीजेपी बेनीपट्टी या अलीनगर में से किसी एक सीट पर बतौर प्रत्याशी उतार सकती है.

अब जबकि मैथिली बीजेपी में शामिल हुईं और उसके अगले ही दिन अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी अधिकृत प्रत्याशी हो गईं हैं, उसके बाद से उनके पिता रमेश ठाकुर न तो तस्वीरों में न नजर आ रहे हैं और न ही उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है. दरअसल, मैथिली के सियासत में आने की चर्चाओं के बीच उनके पिता रमेश ठाकुर का एक बयान समाने आया था जिस पर लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया था.

रमेश ठाकुर ने क्या कहा था?

मैथिली के बीजेपी में शामिल होने से पहले बिहार चुनाव लड़ने की खबरों पर उनके पिता रमेश ठाकुर ने कहा था कि हम बिहार से जाने वाले लोगों का पहला बैच हैं. एक वजह वहां जाति का उन्माद फैलाना है. मैं 1995 में चला गया था, और अब 30 साल से बिहार से बाहर हूं.वहां (बिहार में) सब ठीक था लेकिन जैसे ही लालू यादव सत्ता में आए, मुश्किलें शुरू हो गईं. ब्राह्मणों पर हमले होने लगे.बिहार से बाहर गए लोगों की किसी को परवाह नहीं है, इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए. बिहार के लोगों को वापस आकर बिहार के लिए काम करना चाहिए.राज्य में NDA सरकार बनने से हालात बहुत बेहतर हुए हैं.'

उनके इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ. माना जा रहा है कि इन्हीं विरोधों की वजह से रमेश ठाकुर ने बेटी के बीजेपी में शामिल होने और फिर टिकट मिलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. मैथिली के भाई अयाची और ऋषभ ने बहन के बीजेपी में शामिल होने और फिर अलीनगर से प्रत्याशी होने के जानकारी संबंधी वीडियो जरूर पोस्ट किए लेकिन उसमें भी कहीं रमेश ठाकुर नहीं दिखे. हालांकि मैथिली की मां, बेटी के अलीनगर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक वीडियो में दिखीं. इसमें वह मैथिली से बात करते हुए कह रहीं हैं- अभी हेडलाइन न्यज़ हम लोग देख रहे हैं.