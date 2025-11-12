हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSitamarhi Experts Exit Poll 2025: सीतामढ़ी में एनडीए पर जनता का भरोसा, बीजेपी की झोली में जा सकती हैं इतनी सीटें

Sitamarhi Experts Exit Poll 2025: सीतामढ़ी में एनडीए पर जनता का भरोसा, बीजेपी की झोली में जा सकती हैं इतनी सीटें

Sitamarhi Experts Exit Poll: एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों में एनडीए को 7 और महागठबंधन को एक सीट मिलने का अनुमान है.

By : सुशील कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक, एनडीए को कुल 8 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटता नजर आ रहा है.

पोल के मुताबिक बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जेडीयू दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और रालोपा एक सीट निकाल सकती है. वहीं, आरजेडी को सिर्फ एक सीट मिलने का अनुमान जताया गया है.

सीतामढ़ी की 8 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

- बीजेपी: 4 सीटें

- जदयू: 2 सीटें

- रालोपा: 1 सीट

- राजद: 1 सीट

रीगा और मेजरगंज में बीजेपी की जीत तय

वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह ने बताया कि रीगा और मेजरगंज सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं बेलसंड सीट पर राजद का पलड़ा भारी दिख रहा है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है.

पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही ठहराया है. उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर भी मतदाताओं का झुकाव एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है. गांवों से लेकर कस्बों तक बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में लहर महसूस की जा रही है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

लोगों की एनडीए से उम्मीदें

मतदाताओं का कहना है कि इस बार विकास और स्थानीय मुद्दे चुनाव के केंद्र में रहे. रीगा, बथनाहा और मेजरगंज जैसे इलाकों में सड़कों और बिजली की स्थिति में सुधार ने एनडीए उम्मीदवारों को बढ़त दिलाई है.

सीतामढ़ी में इस बार एनडीए के हक में हवा बहती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही साफ होगा.

सीतामढ़ी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची

रिगा सीट से भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद और कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना मैदान में हैं. बथनाहा (अनुसूचित जाति) सीट से भाजपा के अनिल कुमार राम और कांग्रेस के नवीन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. परिहार सीट पर भाजपा की गायत्री देवी और राजद की स्मिता पुरवे गुप्ता आमने-सामने हैं. सुरसंड से जदयू के नागेंद्र राउत और राजद के सैयद अबू दोजाना उम्मीदवार हैं.

बाजपट्टी सीट से आरएलएम के रमेश्वर महतो और राजद के मुकेश यादव चुनाव में हैं. सीतामढ़ी विधानसभा से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू और राजद के सुनील कुशवाहा उम्मीदवार हैं. रननीसैदपुर सीट पर जदयू के पंकज कुमार मिश्रा और राजद के चंदन कुमार मैदान में हैं, जबकि बेलसंड सीट से लोजपा (रामविलास) के अमित कुमार और राजद के संजय गुप्ता के बीच मुकाबला है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: मिल गए सबूत, J&K पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसे किया कब्जा | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget