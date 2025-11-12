सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक, एनडीए को कुल 8 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटता नजर आ रहा है.

पोल के मुताबिक बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जेडीयू दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और रालोपा एक सीट निकाल सकती है. वहीं, आरजेडी को सिर्फ एक सीट मिलने का अनुमान जताया गया है.

सीतामढ़ी की 8 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

- बीजेपी: 4 सीटें

- जदयू: 2 सीटें

- रालोपा: 1 सीट

- राजद: 1 सीट

रीगा और मेजरगंज में बीजेपी की जीत तय

वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह ने बताया कि रीगा और मेजरगंज सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं बेलसंड सीट पर राजद का पलड़ा भारी दिख रहा है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है.

पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही ठहराया है. उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर भी मतदाताओं का झुकाव एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है. गांवों से लेकर कस्बों तक बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में लहर महसूस की जा रही है.

लोगों की एनडीए से उम्मीदें

मतदाताओं का कहना है कि इस बार विकास और स्थानीय मुद्दे चुनाव के केंद्र में रहे. रीगा, बथनाहा और मेजरगंज जैसे इलाकों में सड़कों और बिजली की स्थिति में सुधार ने एनडीए उम्मीदवारों को बढ़त दिलाई है.

सीतामढ़ी में इस बार एनडीए के हक में हवा बहती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही साफ होगा.

सीतामढ़ी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची

रिगा सीट से भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद और कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना मैदान में हैं. बथनाहा (अनुसूचित जाति) सीट से भाजपा के अनिल कुमार राम और कांग्रेस के नवीन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. परिहार सीट पर भाजपा की गायत्री देवी और राजद की स्मिता पुरवे गुप्ता आमने-सामने हैं. सुरसंड से जदयू के नागेंद्र राउत और राजद के सैयद अबू दोजाना उम्मीदवार हैं.

बाजपट्टी सीट से आरएलएम के रमेश्वर महतो और राजद के मुकेश यादव चुनाव में हैं. सीतामढ़ी विधानसभा से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू और राजद के सुनील कुशवाहा उम्मीदवार हैं. रननीसैदपुर सीट पर जदयू के पंकज कुमार मिश्रा और राजद के चंदन कुमार मैदान में हैं, जबकि बेलसंड सीट से लोजपा (रामविलास) के अमित कुमार और राजद के संजय गुप्ता के बीच मुकाबला है.