बिहार 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयार है. राज्य में कई हाई-प्रोफाइल मुकाबले NDA और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए हैं. पटना से लेकर सीवान तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और राष्ट्रीय जनता दल के नेता नेता तेजस्वी यादव के गठबंधन के बीच टकराव 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की व्यापक रूपरेखा तय कर रहा है.

6 और 11 नवंबर को दो महत्वपूर्ण चरणों में हुए इन चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ और कई दिग्गज चुनावी मुकाबले हुए, जो पटना में सत्ता के अंतिम संतुलन का फैसला कर सकते हैं.

दानापुर में, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव (NDA) का मुकाबला RJD के रीत लाल यादव से है, जो पटना के शहरी-ग्रामीण विभाजन का प्रतीक है. पास ही, मनेर में, NDA के जितेंद्र यादव का मुकाबला RJD के भाई वीरेंद्र से है, जो एक अनुभवी स्थानीय कद्दावर नेता और मौजूदा विधायक हैं.

खेसारी लाल यादव से मंगल पांडेय तक जानें किसकी किससे सियासी लड़ाई?

हालांकि, सारण की छपरा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (महागठबंधन) NDA की छोटी कुमारी से मुकाबला कर रहे हैं. फुलवारी में, पूर्व मंत्री श्याम रजक (NDA) गोपाल रविदास (महागठबंधन) से मुकाबला कर रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री और NDA के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां उनका मुकाबला महागठबंधन के अरुण कुमार से है.

पटना साहिब सीट से BJP के रत्नेश कुशवाहा (NDA) एक शहरी, उच्च-जाति-प्रधान निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के शशांत शेखर (महागठबंधन) को चुनौती दे रहे हैं. लखीसराय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा (NDA) और महागठबंधन के युवा चेहरे अमन राज उर्फ ​​सोनू सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है.

महुआ की बात करें तो यह सीटें राजनीतिक केंद्र बने हुए हैं. महुआ में NDA के संजय कुमार सिंह का मुकाबला न केवल महागठबंधन के मुकेश रोशन से है, बल्कि जन जनता दल (जेजेडी) के तेज प्रताप यादव से भी है.

राघोपुर में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का मुकाबला NDA के सतीश कुमार यादव और जन सुराज के चंचल सिंह से है.

मोकामा में NDA के बाहुबली अनंत सिंह, महागठबंधन के सूरजभान सिंह और जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी आमने-सामने हैं. इसी तरह, करगहर में NDA के बशिष्ठ सिंह का मुकाबला महागठबंधन के संतोष मिश्रा और JSP के रितेश पांडे से है.

गोपाल मंडल की सीट पर किससे मुकाबला?

गोपालपुर में, NDA के डबलू यादव का मुकाबला महागठबंधन के शैलेश मंडल और निर्दलीय गोपाल मंडल हैं. नालंदा से, CM नीतीश कुमार के वफादार श्रवण कुमार (NDA) का मुकाबला महागठबंधन के कौशलेंद्र कुमार से है. जहानाबाद में, NDA के चंद्रेश्वर प्रसाद का मुकाबला कांग्रेस के राहुल शर्मा से है, जबकि मुजफ्फरपुर में, BJP के रंजन कुमार का मुकाबला महागठबंधन के विजेंद्र चौधरी से है.

काराकाट, रघुनाथपुर और घोसी में भी NDA बनाम महागठबंधन की टक्कर देखने को मिल रही है. सीवान में, पूर्व मंत्री मंगल पांडे (NDA) का मुकाबला RJD के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी (MGB) से है. अलीनगर में लड़ाई प्रतीकात्मक भी है, जहाँ गायिका-सामाजिक कार्यकर्ता मैथिली ठाकुर (NDA) राजद के बिनोद मिश्रा के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रही हैं.

कुम्हरार में BJP के संजय गुप्ता का मुकाबला कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी और JSP के केसी सिन्हा से है.