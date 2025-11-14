बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सियासी आंधी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन यानी एआईएमआईएम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है.

निर्वाचन आयोग के रुझानों में 12.50 बजे तक कांग्रेस 4 और एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे थी. समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस को 8.22 फीसदी वोट मिले थे.

बिहार विधानसभा चुनाव रुझानों और नतीजों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (बिहार) की स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है. कुल 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. वाल्मीकि नगर सीट से सुरेंद्र प्रसाद 42,672 वोट हासिल करते हुए 898 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं, और स्थिति 11/31 के रूप में दर्ज है.

किशनगंज सीट पर एमडी. कामरुल होदा कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिलाते नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें 35,330 वोट मिले हैं और 7,931 वोटों के भारी अंतर से आगे हैं, जबकि स्थिति 10/25 तक पहुंच चुकी है. वहीं मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह 31,492 वोटों के साथ 4,413 वोटों की बढ़त में हैं, और यहां स्थिति 7/28 की दिखाई दे रही है. इसके अलावा बेगूसराय सीट से अमिता भूषण भी 29,199 वोट प्राप्त कर 2,357 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं और यहां भी स्थिति 7/28 दर्ज है.

AIMIM के रुझान

जोकिहाट सीट पर मोहम्मद मुरशिद आलम 31,417 वोटों के साथ 5,984 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं. ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन को 32,331 वोट मिले हैं और उनकी बढ़त 357 वोटों की है. कोचाधामन सीट पर एम.डी. सरवर आलम 46,671 वोटों के साथ 16,547 की बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं.

अमौर में अख्तरुल इमान 43,350 वोटों के साथ 17,226 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं. बायसी सीट पर गुलाम सरवर को 29,201 वोट मिले हैं और वे 9,128 वोटों की बढ़त के साथ आगे हैं. कुल मिलाकर, इन पांचों सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार बढ़त में दिखाई दे रहे हैं.