Bihar Election Result : भोजपुर की सात सीटों पर कड़ी सुरक्षा, सुबह 9 बजे से दिखने लगेंगे रुझान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार सुबह आठ बजे से आना शुरू हो जाएगी. कुल 243 सीटों लिए रुझान और परिणामों पर बिहार के साथ-साथ देश भर की निगाहें टिकी हुईं हैं. उधर चुनाव आयोह ने मतगणना के लिए सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं. इसी कड़ी में भोजपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों आरा, संदेश, बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर, अगिआंव और तरारी के कुल 82 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है.

जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है. मतगणना बाजार समिति परिसर, आरा में सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मतों की गणना शुरू होगी. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेबल और राउंड तय किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि सुबह 9 बजे तक शुरुआती रुझान आने लगेंगे, जिससे यह अंदाजा लगाना आसान होगा कि मतदाताओं का रुख किस प्रत्याशी के पक्ष में है.

तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा

प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है. पहले घेरे में केवल मतगणना कर्मी और पर्यवेक्षक को प्रवेश मिलेगा. दूसरे घेरे में प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंट रहेंगे, जबकि तीसरे घेरे में पुलिस बल और मीडिया प्रतिनिधियों को अनुमति होगी. मतगणना परिसर और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की भीड़ या अफवाह पर नियंत्रण रखा जा सके.

सीसीटीवी-ड्रोन से निगरानी

स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना परिषद की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है. भोजपुर जिले की सभी सातों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है. अब देखना यह होगा कि जनता किस दल को अपना जनादेश देती है और कौन अपने परंपरागत गढ़ को बचाने में सफल रहता है.