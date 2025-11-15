बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की 'महाविजय' के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) राज्य में एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा है. RJD ने इस चुनाव में 25 सीटों पर जीत हासिल की है. पार्टी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से एक बार फिर जीत दर्ज की है.

चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि RJD ने 'महागठबंधन' का नेतृत्व करते हुए कई सीटों पर NDA को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह सत्ता के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी. RJD के कई प्रमुख चेहरों ने अपनी सीटें बचाने में कामयाबी हासिल की है.

पार्टी ने विशेष रूप से मगध, शाहाबाद और तिरहुत के कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. RJD के प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया है कि बिहार विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष मौजूद रहेगा.

RJD के 25 विजयी उम्मीदवारों की पूरी सूची