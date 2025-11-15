(Source: ECI | ABP NEWS)
तेजस्वी यादव ने राघोपुर से पाई जीत, RJD ने कुल 25 सीटों पर किया कब्जा, देखें विजयी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में RJD 25 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी. तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते. महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए RJD ने कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की 'महाविजय' के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) राज्य में एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा है. RJD ने इस चुनाव में 25 सीटों पर जीत हासिल की है. पार्टी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से एक बार फिर जीत दर्ज की है.
चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि RJD ने 'महागठबंधन' का नेतृत्व करते हुए कई सीटों पर NDA को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह सत्ता के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी. RJD के कई प्रमुख चेहरों ने अपनी सीटें बचाने में कामयाबी हासिल की है.
पार्टी ने विशेष रूप से मगध, शाहाबाद और तिरहुत के कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. RJD के प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया है कि बिहार विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष मौजूद रहेगा.
RJD के 25 विजयी उम्मीदवारों की पूरी सूची
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र (संख्या)
|विजयी उम्मीदवार
|1
|ढाका (Dhaka) (21)
|फैसल रहमान
|2
|बिस्फी (Bisfi) (35)
|आसिफ अहमद
|3
|रानीगंज (Raniganj) (47)
|अविनाश मंगलम
|4
|मधेपुरा (Madhepura) (73)
|चंद्रशेखर
|5
|महिषी (Mahishi) (77)
|गौतम कृष्णा
|6
|पारू (Paroo) (97)
|शंकर प्रसाद
|7
|रघुनाथपुर (Raghunathpur) (108)
|ओसामा शहाब
|8
|मढ़ौरा (Marhaura) (117)
|जितेंद्र कुमार राय
|9
|गरखा (Garkha) (119)
|सुरेंद्र राम
|10
|परसा (Parsa) (121)
|करिश्मा
|11
|राघोपुर (Raghopur) (128)
|तेजस्वी प्रसाद यादव
|12
|उजियारपुर (Ujiarpur) (134)
|आलोक कुमार मेहता
|13
|मोरवा (Morwa) (135)
|रणविजय साहू
|14
|मटिहानी (Matihani) (144)
|नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह
|15
|साहेबपुर कमाल (Sahebpur Kamal) (145)
|सत्तानंद संबुद्धा उर्फ ललन जी
|16
|फतुहा (Fatuha) (185)
|डॉ. रामानंद यादव
|17
|मनेर (Maner) (187)
|भाई बिरेंद्र
|18
|ब्रह्मपुर (Brahampur) (199)
|शंभू नाथ यादव
|19
|जहानाबाद (Jehanabad) (216)
|राहुल कुमार
|20
|मखदुमपुर (Makhdumpur) (218)
|सूबेदार दास
|21
|गोह (Goh) (219)
|अमरेंद्र कुमार
|22
|बोध गया (Bodh Gaya) (229)
|कुमार सर्वजीत
|23
|टिकारी (Tikari) (231)
|अजय कुमार
|24
|वारसलीगंज (Warsaliganj) (239)
|अनिता
|25
|चकाई (Chakai) (243)
|सावित्री देवी
Source: IOCL