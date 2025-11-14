Bihar Election Result: इधर लोग सोते रहे… उधर आधी रात में मतगणना केंद्र पर तेज प्रताप यादव ने मार दिया 'छापा'
Bihar Election Result 2025: तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के प्रमुख हैं. महुआ सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल से मैदान में हैं. पढ़िए तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है.
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आरजेडी से निष्कासित होने के बाद वे अपने दम पर चुनाव जीतते हैं या क्या होता है. उन्होंने वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को मतगणना होनी है. इस बीच गुरुवार की देर रात वे निरीक्षण करने के लिए मतगणना केंद्र पहुंच गए.
तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के प्रमुख हैं. महुआ सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल से मैदान में हैं. आधी रात में प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने राजनारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि हम देखने आए थे. व्यवस्था ठीक है.
सुनील सिंह को बताया फालतू आदमी
इस दौरान तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि 2020 जैसा कुछ हुआ तो इस बार बिहार में नेपाल जैसा नजारा होगा. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो फालतू आदमी हैं. उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है. ये सब बेकार लोग हैं.
सुनील सिंह के भड़काऊ बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारा तो दल अलग है. एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है. ऐसे घटिया लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम तो अभी देखकर आए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है.
बता दें कि महुआ सीट पर कांटे की टक्कर है. यहां से आरजेडी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है. वे वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से पहले विधायक रह चुके हैं. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस सीट से किसकी जीत होती है. अगर तेज प्रताप यादव जीते तो उनका जलवा माना जाएगा.
