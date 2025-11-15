हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: वोटों में नहीं दिखा 'बिहार के सिंघम' का क्रेज, दोनों सीटों पर बुरी तरह हारे शिवदीप लांडे

बिहार चुनाव: वोटों में नहीं दिखा 'बिहार के सिंघम' का क्रेज, दोनों सीटों पर बुरी तरह हारे शिवदीप लांडे

Bihar Election Result 2025: बिहार के पूर्व IPS शिवदीप लांडे, जो 'सिंघम' के नाम से मशहूर थे, 2025 के विधानसभा चुनाव में अररिया और जमालपुर दोनों सीटों से हार गए.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Nov 2025 06:04 PM (IST)
बिहार के 'सिंघम' नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का चुनावी आगाज उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. 2025 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों से अपनी किस्मत आजमाने उतरे लांडे को जनता का 'क्रेज' तो मिला, लेकिन यह 'क्रेज' वोटों में तब्दील नहीं हो पाया. उन्हें अररिया और जमालपुर, दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है.

अपनी दबंग पुलिसिंग के लिए मशहूर लांडे जब चुनावी मैदान में उतरे, तो माना जा रहा था कि उनकी लोकप्रियता एक बड़े वोट बैंक में तब्दील होगी, लेकिन चुनावी नतीजे इसके ठीक विपरीत आए हैं.

अररिया में चौथे स्थान पर

अररिया विधानसभा सीट पर शिवदीप लांडे मुकाबले में काफी पीछे छूट गए. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वह यहां चौथे स्थान पर रहे. उन्हें विजेता उम्मीदवार से 87,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

जमालपुर में भी नहीं चला 'सिंघम' का जादू

कुछ ऐसी ही तस्वीर जमालपुर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली. यहां शिवदीप लांडे तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 81,000 वोटों के भारी अंतर से हार मिली.

लोकप्रियता वोटों में नहीं हुई तब्दील

गौरतलब है कि शिवदीप लांडे जब बिहार में आईपीएस अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, तब अपनी 'दबंग' और 'सिंघम' शैली की कार्यप्रणाली के कारण वे पूरे प्रदेश में, खासकर युवाओं के बीच, बेहद लोकप्रिय हो गए थे. उनके चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा थी.

हालांकि, ये चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मिली लोकप्रियता को चुनावी जीत में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती साबित हुई और जनता का 'क्रेज' वोटिंग मशीन तक नहीं पहुंच पाया.

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
Published at : 15 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Bihar Election Result Live Shivdeep Lande Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
