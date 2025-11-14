हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की वो 17 सीटें जहां है कांटे की लड़ाई, वोटों का अंतर 1000 से भी कम

बिहार की वो 17 सीटें जहां है कांटे की लड़ाई, वोटों का अंतर 1000 से भी कम

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हालत पस्त है. एनडीए 200 का आंकड़ा छूता हुआ दिख रहा है. हालांकि 17 ऐसी सीटें भी है, जहां मुकाबला कांटे का है.

By : जीवन प्रकाश | Updated at : 14 Nov 2025 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर चल रही है. करीब 200 सीटें जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी (आर) और आरएलएम गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है. वहीं विपक्षी महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है. हालांकि दोपहर एक बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 17 ऐसी सीटें भी हैं, जिसपर मुकाबला कांटे का है. इन सीटों पर 1000 वोटों से भी कम का अंतर है.

ठाकुरगंज से एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन आगे हैं, 10 राउंड के बाद 357 वोटों से वो आगे हैं.
चेनारी  से राउंड चार के बाद मंगल राम कांग्रेस के 275 वोटों से आगे हैं. 
वाल्मिकी नगर से 11 राउंड के कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद 898 वोटों से आगे हैं.
बाराचट्टी से हम की ज्योति देवी 7 राउंड के बाद 361 वोटों से आगे हैं.
मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद 7 राउंड के बाद 668 वोटों से आगे हैं.

आरजेडी
नरपट गंज से आरजेडी के मनीष यादव चार राउंड के बाद 774 वोटों से आगे हैं.
बरहरिया से आरजेडी के अरुण गुप्ता 10 राउंड के बाद 226 वोटों से आगे हैं.
बख्तियारपुर से 18 राउंड के बाद 263 वोटों से अनिरुद्ध कुमार आगे हैं.
रफीगंज से आरजेडी के गुलाम शाहिद चार राउंड के बाद 259 वोटों से आगे हैं.
गोह से आरजेडी के अमरेंद्र कुमार 6 राउंड के बाद 595 वोटों से आगे हैं.

जेडीयू
नरकटिया से विशाल कुमार 10 राउंड के बाद 174 वोटों से आगे हैं. 
सोनवर्षा से रत्नेश सदा 7 राउंड के बाद 991 वोटों से आगे हैं.
हथुआ से रामसेवक सिंह 826 वोटों से आगे हैं. 11 राउंड की काउंटिंग हुई है.
नबीनगर से चेतन आनंद, 407 वोटों से आगे है. 6 राउंड की काउंटिंग हुई है.
डुमरांव से राहुल सिंह, 764 वोटों से आगे हैं. 12 राउंड की काउंटिंग हुई है.

बीजेपी
छातापुर से नीरज कुमार सिंह 442 वोटों से आगे हैं. 9 राउंड की काउंटिंग हुई है.
दरौंदा से करनजीत सिंह, 726 वोटों से आगे है. 7 राउंड की काउंटिंग हुई है.

 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी न्यूज़ में बतौर Deputy Producer काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के नोएडा सेक्टर 125 दफ्तर में बतौर स्टेट टीम लीड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज नेशन, न्यूज रूम पोस्ट, NNIS जैसे संस्थानों में काम किए हैं. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @Jeevan_Prakash_
Read
Published at : 14 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Bihar Election 2025 Result : Manoj Tiwari ने गाकर दी Maithili को बधाई । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: कांग्रेस और VIP के स्ट्राइक रेट को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट्स?
Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: बहुमत का आंकड़ा पार करते Jalebi खाने लगे Jitan Ram Manjhi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget