बिहार की वो 17 सीटें जहां है कांटे की लड़ाई, वोटों का अंतर 1000 से भी कम

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लहर चल रही है. करीब 200 सीटें जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी (आर) और आरएलएम गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है. वहीं विपक्षी महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है. हालांकि दोपहर एक बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 17 ऐसी सीटें भी हैं, जिसपर मुकाबला कांटे का है. इन सीटों पर 1000 वोटों से भी कम का अंतर है.

ठाकुरगंज से एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन आगे हैं, 10 राउंड के बाद 357 वोटों से वो आगे हैं.

चेनारी से राउंड चार के बाद मंगल राम कांग्रेस के 275 वोटों से आगे हैं.

वाल्मिकी नगर से 11 राउंड के कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद 898 वोटों से आगे हैं.

बाराचट्टी से हम की ज्योति देवी 7 राउंड के बाद 361 वोटों से आगे हैं.

मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद 7 राउंड के बाद 668 वोटों से आगे हैं.

आरजेडी

नरपट गंज से आरजेडी के मनीष यादव चार राउंड के बाद 774 वोटों से आगे हैं.

बरहरिया से आरजेडी के अरुण गुप्ता 10 राउंड के बाद 226 वोटों से आगे हैं.

बख्तियारपुर से 18 राउंड के बाद 263 वोटों से अनिरुद्ध कुमार आगे हैं.

रफीगंज से आरजेडी के गुलाम शाहिद चार राउंड के बाद 259 वोटों से आगे हैं.

गोह से आरजेडी के अमरेंद्र कुमार 6 राउंड के बाद 595 वोटों से आगे हैं.

जेडीयू

नरकटिया से विशाल कुमार 10 राउंड के बाद 174 वोटों से आगे हैं.

सोनवर्षा से रत्नेश सदा 7 राउंड के बाद 991 वोटों से आगे हैं.

हथुआ से रामसेवक सिंह 826 वोटों से आगे हैं. 11 राउंड की काउंटिंग हुई है.

नबीनगर से चेतन आनंद, 407 वोटों से आगे है. 6 राउंड की काउंटिंग हुई है.

डुमरांव से राहुल सिंह, 764 वोटों से आगे हैं. 12 राउंड की काउंटिंग हुई है.

बीजेपी

छातापुर से नीरज कुमार सिंह 442 वोटों से आगे हैं. 9 राउंड की काउंटिंग हुई है.

दरौंदा से करनजीत सिंह, 726 वोटों से आगे है. 7 राउंड की काउंटिंग हुई है.