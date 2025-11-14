बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी हैं, अब तक के रुझानों बिहार में एनडीए जबरदस्त तरीके से वापसी कर रहा हैं. इस बीच मनेर विधानसभा सीट को आंकड़े भी दिलचस्प बने हुए हैं. इस सीट पर अब तक 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के भाई बीरेंद्र 8425 वोटों से आगे चल रहे हैं.

मनेर सीट पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र को अब तक 32718 वोट मिले हैं जबकि दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जीतेंद्र यादव बने हुए हैं. हर राउंड के साथ दोनों के बीच जीत का अंतर बढ़ता चला रहा है. मनेर में 28 राउंड की काउंटिंग होनी हैं, ऐसे में आकंड़ों में और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

बिहार चुनाव को लेकर हुई सुबह 12 बजे तक की काउंटिंग में राज्य की 243 सीटों में से एनडीए 188 सीटों पर आगे चल रही हैं जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

(खबर अपडेट हो रही हैं)