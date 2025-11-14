Bihar Election Result: जीतन राम मांझी की पार्टी ने इन 5 सीटों पर हासिल की जीत, पढ़ें लिस्ट

विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की 'महाविजय' में सहयोगी दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी 'हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा' (HAM) ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है.

NDA गठबंधन के तहत, 'हम' ने मगध क्षेत्र में कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 पर पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है. यह जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने लगभग 83% का स्ट्राइक रेट हासिल किया है.

इमामगंज से बहू दीपा कुमारी जीतीं

सबसे चर्चित सीटों में से एक गया जिले की इमामगंज (सुरक्षित) सीट रही, जहाँ से जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी ने RJD की रितु प्रिया चौधरी को 25,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया. दीपा कुमारी को 1,04,861 वोट मिले, जबकि RJD उम्मीदवार को 79,005 वोट प्राप्त हुए.

पार्टी का यह शानदार प्रदर्शन मगध की अन्य सीटों पर भी जारी रहा. 'हम' ने अपने कोटे की लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल कर NDA की इस प्रचंड जीत में अहम योगदान दिया है.

HAM के विजयी उम्मीदवारों की सूची:

यहां उन 5 सीटों की सूची दी गई है जहाँ से 'हम' के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है:

इमामगंज (Imamganj) (SC): दीपा कुमारी कुटुंबा (Kutumba) (SC): ललन राम बराचट्टी (Barachatti) (SC): ज्योति देवी अतरी (Atri): रोमित कुमार सिकंदरा (Sikandra) (SC): प्रफुल्ल कुमार मांझी

इन 5 सीटों पर जीत के साथ, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मगध क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ और दलित-महादलित वोटों पर अपने प्रभाव को मजबूती से साबित किया है.