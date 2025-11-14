हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: ECI के आंकड़ों में JDU ने 50 सीटों का आंकड़ा करने वाली पहली पार्टी, NDA को शुरुआती बढ़त

Bihar Election Result 2025: ECI के आंकड़ों में JDU ने 50 सीटों का आंकड़ा करने वाली पहली पार्टी, NDA को शुरुआती बढ़त

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के रुझान 10:11 बजे तक यह संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू इस बार चुनाव में मजबूत वापसी कर रही है और एनडीए कुल मिलाकर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना ने सुबह से ही राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है. 10:11 बजे तक आए रुझानों में इस बार सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए पहला दल बनकर 50 का आंकड़ा पार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, यह रुझान भारतीय निर्वाचन आयोग के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है. आयोग के अनुसार जेडीयू पहली बार पहले स्थान पर अपनी बढ़त बनाए हुए है.

जेडीयू सबसे आगे और बीजेपी दूसरे स्थान पर

भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, जबकि एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी बीजेपी 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन शुरुआती रुझानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए इस चुनाव में बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है.

ECI की लिस्ट में RJD तीसरे स्थान पर

महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी 28 सीटों पर आगे है. कांग्रेस भी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि शुरुआती रुझान महागठबंधन के लिए खास उत्साहजनक नहीं दिख रहे, लेकिन कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला जारी है. साथ ही छोटे दलों ने भी इस चुनाव में शुरुआती घंटों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. 

दल                                                                जीत                            लीडिंग                        कुल

जनता दल (यूनाइटेड) - जेडी(यू)                           0                                 68                            68

Bharatiya Janata Party - BJP                           0                                 65                             65

Rashtriya Janata Dal - RJD                             0                                 38                             38

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)-एलजेपीआरवी    0                                 16                              16

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - आईएनसी                       0                                  11                             11

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी                                      0                                    4                              4

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) - HAMS           0                                    4                               4

एआईएमआईएम                                               0                                    2                               2

Rashtriya Lok Morcha - RSHTLKM                0                                     1                              1

सीपीआई(एम)                                                   0                                     1                              1

कुल मिलाकर, 166 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जबकि अंतिम परिणाम अभी आने बाकी हैं.

कई सीटों पर रोमांचक मुकाबला

चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक रुझानों के मुताबिक, कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटों का अंतर बहुत कम है और ऐसी सीटों पर अंतिम परिणाम आने में अभी समय लगेगा. सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाकर मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती जारी है.

क्या बनेगी एनडीए की सरकार?

जैसे-जैसे रुझान एनडीए के पक्ष में बढ़ते जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम तस्वीर दोपहर या शाम तक ही साफ होगी.

Published at : 14 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 JDU Crosses 50 Mark
Embed widget