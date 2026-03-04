हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर…', CM की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने पर JDU विधायक का बड़ा बयान

Bihar CM Nitish Kumar News: नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने की खबर पर जेडीयू विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि ये उचित समय नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 12:03 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर है. गुरुवार (05 मार्च, 2026) को अगर उन्होंने नामांकन किया तो तस्वीर साफ हो जाएगी. इस बीच उनके राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच जेडीयू के नेताओं की नाराजगी भी साफ दिखने लगी है. पार्टी के विधायक सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है.

सरयू राय का कहना है कि बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की कोशिश हो रही है. अब एनडीए के साथ सरकार है तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. 

ये उचित समय नहीं: सरयू राय

सरयू राय ने कहा, "मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है. जो भी नेतृत्व तय करता है सोच-समझकर करता है, मगर सही निर्णय सही समय पर होता है तो उसका अच्छा नतीजा निकलता है. आम जनता को अचानक बताना कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं ये उचित नहीं है." 

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि व्यापक विमर्श होना चाहिए. नीतीश कुमार को एनडीए के नेता राज्यसभा भेजना चाहते हैं और नीतीश कुमार तैयार हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है. नीतीश कुमार ने एक लंबे समय से अभियान की राजनीति की है. वो एक व्यक्ति नहीं एक प्रतीक हो गए हैं. उन्होंने अपनी शर्तों पर सरकार चलाई है. आज की तिथि में बिहार के सर्वमान्य नेता हैं. 

सरयू राय ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार को कुछ दिन और बिहार में रहना चाहिए था. अगर उनको सत्ता हस्तांतरित करना है तो कुछ समय लगाकर करना चाहिए था. अचानक ऐसा करने से जनता को भी ठीक नहीं लग रहा है. समर्थकों को भी ठीक नहीं लग रहा है. हमारे जैसे नेता को भी ठीक नहीं लग रहा है. 

'नीतीश कुमार पर किसी ने नहीं डाला आज तक दबाव'

मीडिया के एक सवाल के जवाब में सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार पर दबाव क्या हो सकता है? उन्होंने तो कहा ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से हैं. बीजेपी और जेडीयू ही मिलकर यहां सरकार चला रही है. समाज में बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हैं. नीतीश कुमार पर आज तक किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है. 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 04 Mar 2026 11:10 PM (IST)
Embed widget