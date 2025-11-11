हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD, JDU या BJP, बिहार में इस बार कौन बनेगी सबसे बड़ी पार्टी? एग्जिट पोल ने मचाया तहलका

RJD, JDU या BJP, बिहार में इस बार कौन बनेगी सबसे बड़ी पार्टी? एग्जिट पोल ने मचाया तहलका

MATRIZE IANS Exit Poll Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर MATRIZE IANS एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन का आंकड़ा 100 से नीचे है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर दो फेज में मतदान समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. MATRIZE IANS एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है. एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 70 से अधिक और 100 से नीचे सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस पोल के मुताबिक एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. वहीं महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

NDA: 147-167 सीटें

  • बीजेपी- 65-73 सीटें 
  • जेडीयू- 67-75 सीटें
  • एलजेपी (R)- 7-9 सीटें
  • हम- 4-5 सीटें
  • RLM- 1-2 सीट

महागठबंधन को कितनी सीटें?

वहीं, MATRIZE IANS एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन को 70-90 सीटें मिल सकती हैं. इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 10-12 के बीच में ही सिमट रहा है.

  • महागठबंधन- 70-90 सीटें 
  • आरजेडी- 53-58 सीटें
  • कांग्रेस-10-12 सीटें
  • VIP-1-4 सीट
  • लेफ्ट पार्टियां- 9-14 सीटें

2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे

पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, एलजेपी को 1, AIMIM को 5, कांग्रेस को 19, सीपीएम को 2, सीपीआई को 2 और बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी.

बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा

बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) को संपन्न हो गया. दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई. दूसरे फेज में शाम पांच बजे तक औसतन 68.42 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. इससे पहले प्रदेश में पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को हुआ था. इस दौरान 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे. पहले चरण में औसतन 65.08 फीसदी वोटिंग हुई थी.

(डिसक्लेमर: दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 11 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 Exit Poll 2025
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Bihar Exit Poll 2025: फिर बनेगी NDA सरकार? बिहार का पहला एग्जिट पोल आया सामने | Nitish Vs Tejashwi
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर के पिता ने बेटी को पहचानने से क्यों किया इंकार?
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली का दुश्मन कौन? | Chitra Tripathi | Mahadangal | Amit Shah | PM Modi
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में एक्शन जारी | Bomb Blast | Faridabaad
Bihar Election 2025: 'औरंगाबाद में BJP की लैंडिंग को जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया'-Anand Shankar
फोटो गैलरी

Embed widget