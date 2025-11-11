RJD, JDU या BJP, बिहार में इस बार कौन बनेगी सबसे बड़ी पार्टी? एग्जिट पोल ने मचाया तहलका

बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर दो फेज में मतदान समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. MATRIZE IANS एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है. एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 70 से अधिक और 100 से नीचे सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस पोल के मुताबिक एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. वहीं महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

NDA: 147-167 सीटें

बीजेपी- 65-73 सीटें

जेडीयू- 67-75 सीटें

एलजेपी (R)- 7-9 सीटें

हम- 4-5 सीटें

RLM- 1-2 सीट

महागठबंधन को कितनी सीटें?

वहीं, MATRIZE IANS एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन को 70-90 सीटें मिल सकती हैं. इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 10-12 के बीच में ही सिमट रहा है.

महागठबंधन- 70-90 सीटें

आरजेडी- 53-58 सीटें

कांग्रेस-10-12 सीटें

VIP-1-4 सीट

लेफ्ट पार्टियां- 9-14 सीटें

2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे

पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, एलजेपी को 1, AIMIM को 5, कांग्रेस को 19, सीपीएम को 2, सीपीआई को 2 और बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी.

बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा

बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) को संपन्न हो गया. दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई. दूसरे फेज में शाम पांच बजे तक औसतन 68.42 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. इससे पहले प्रदेश में पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को हुआ था. इस दौरान 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे. पहले चरण में औसतन 65.08 फीसदी वोटिंग हुई थी.

(डिसक्लेमर: दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)