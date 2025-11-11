Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा बयान- बिहार को अब Result, Respect और Rise चाहिए
Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है. उन्होंने जनता से रिकॉर्ड मतदान के लिए आभार जताते हुए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता से मुक्ति की अपील की.
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि बिहार अब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि परिणाम चाहता है. तेजस्वी ने लिखा, "बिहार को अब Result चाहिए, Respect चाहिए और Rise चाहिए."
तेजस्वी यादव ने प्रथम चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी के लिए जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मैं हृदय से बिहारवासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर यह संदेश दिया कि अब जुमले नहीं चलेंगे, अब बदलाव तय है.
बिहार को अब 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 चाहिए, 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 चाहिए और 𝐑𝐢𝐬𝐞 चाहिए।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 11, 2025
सबसे पहले हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रथम चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया और पूरे देश को ये संदेश दिया कि अब भाषण और जुमले नहीं चलेंगे, अब परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है और बिहार सिर्फ़ परिणाम…
विरोधियों ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की- तेजस्वी यादव
राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधियों ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली तेजस्वी सरकार को चुना है. उन्होंने कहा कि जनता ने जिस संयम और एकता के साथ मतदान किया, वह बिहार की नई चेतना का प्रतीक है.
किसान अब भी बाढ़ और घाटे से जूझ रहा- तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि आपका और मेरा सपना एक है, दर्द एक है और लक्ष्य एक है. इसे बिहार के बाहर वाला नहीं समझ सकता. उन्होंने पिछले 20 सालों की सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय में राज्य में न तो विकास हुआ, न युवाओं को रोजगार मिला. किसान अब भी बाढ़ और घाटे से जूझ रहा है, व्यापारी महंगाई से त्रस्त है और शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है.
हमारी नीतियां लोकहित पर हैं आधारित- तेजस्वी
उन्होंने कहा कि जो मिला वो बस आश्वासन, जुमले और झूठे वादे थे. अब बिहार एक सेकंड भी इसे सहने को तैयार नहीं है. तेजस्वी ने कहा कि उनकी टीम ने हर वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय के हित में नीतियां बनाई हैं और 17 महीनों के कार्यकाल में उन्हें लागू करके साबित किया है कि उनकी नीतियां लोकहित पर आधारित हैं.
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि असली आजादी तभी मिलेगी जब बिहार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्याय और असमानता से मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि राजद का लक्ष्य हर बिहारी को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है.
अंत में तेजस्वी ने कहा कि गांवों के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान संभव है और राजद इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस बार का मतदान सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि बिहार की दिशा बदलने के लिए होना चाहिए.
ये भी पढ़िए- Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL