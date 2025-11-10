हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: BJP-RJD नहीं दूसरे चरण में ये दल करेंगे हार-जीत तय? सबसे ज्यादा नजर इस नेता की पार्टी पर

बिहार चुनाव: BJP-RJD नहीं दूसरे चरण में ये दल करेंगे हार-जीत तय? सबसे ज्यादा नजर इस नेता की पार्टी पर

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए और महागठबंधन अपने गढ़ बचाने और नए क्षेत्रों में बढ़त की कोशिश में हैं. छोटे सहयोगियों के प्रदर्शन पर जीत की दिशा निर्भर है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने और नए क्षेत्रों में असर बढ़ाने की चुनौती है. 11 नवंबर को होने वाले मतदान में दोनों गठबंधनों की सफलता काफी हद तक उनके छोटे सहयोगियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिन्होंने इस चरण में अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 28 में से 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि जीतन राम मांझी की हम सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. दलित समाज में चिराग पासवान और मांझी दोनों की मजबूत पकड़ है. वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं, जिनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी प्रत्याशी हैं.

इस सीट पर महागठबंधन ने जीती थी 26 में से 20 सीटें

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मगध क्षेत्र में बीजेपी-जदयू गठबंधन के लिए यह चरण बेहद अहम है, क्योंकि 2020 में यहां की 26 में से 20 सीटें राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन ने जीती थीं. एनडीए के लिए इस बार दलित नेताओं पर उम्मीद टिकी है कि वे यहां उसकी स्थिति सुधार सकते हैं. महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 61 में से 37 सीटों पर और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) 12 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उम्मीद है कि मुकेश सहनी की पार्टी निषाद वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएगी. सहनी, जो पहले एनडीए का हिस्सा थे उनको महागठबंधन ने खुश रखने के लिए उपमुख्यमंत्री पद का वादा तक किया है.

चुनाव 2025 का सीमांचल क्षेत्र बना मुख्य केंद्र

सीमांचल क्षेत्र एक बार फिर इस चुनाव का केंद्र बना हुआ है. यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) 2020 में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका चुकी थी और इस बार भी मैदान में है. कांग्रेस यहां 12 और राजद 9 सीटों पर मुकाबले में है. एनडीए को उम्मीद है कि अगर ओवैसी कुछ मुस्लिम वोट काटते हैं, तो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से उसे फायदा होगा.

तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में जन सुराज पार्टी

दूसरी ओर, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी इस बार तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में है. पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान ने सभी दलों को उत्साहित किया है. अब दूसरे और अंतिम चरण का रुझान ही तय करेगा कि जनता का उत्साह किसके पक्ष में जाता है.

इस चरण में बीजेपी 53, जदयू 44, राजद 71 और सीपीआई(एमएल) 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. यानी अंतिम चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है.

ये भी पढ़िए- पटना में बड़ा हादसा, अचानक गिरी मकान की छत, 3 बच्चों सहित परिवार के पांच लोगों की मौत

Published at : 10 Nov 2025 10:57 AM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Chirag Paswan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget