'विकास बनाम बुर्के की शरारत', योगी के बयान पर RJD ने कसा तंज, कहा- 'नफरत फैलाने...'
Bihar Election 2025: सीएम योगी ने पटना के दानापुर में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित किया. उनके दिए गए बयान पर अब आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच सियासत गरमाई हुई है. इस बीच बिहार में नेताओं की बयानबाजी भी चरम पर है. चुनाव प्रचार के बीच गुरुवार (16 अख्टूबर, 2025) को पटना के दानापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था बिहार के विकास को रोकने के लिए राजद और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है. इसपर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.
दरअसल, सीएम योगी ने कहा विकास बनाम बुर्के की शरारत इन लोगों की ओर से शुरू की गई है. उनके इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है. राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने उनके बयान पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा वह (सीएम योगी) नफरत फैलाने के लिए बिहार आए हैं.
समाज को बांटने बिहार आए हैं- एजाज अहमद
एजाज अहमद ने कहा, "भारतीय संस्कृति में महिलाओं का चेहरा दिखाना माना है. वह नफरत फैलाने समाज को बांटने बिहार आए हैं, लेकिन वह मकसद में सफल नहीं होंगे. सीएम योगी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा. जनता तेजस्वी के साथ है."
'जो खेल बीजेपी खेलना चाहती वे नहीं खेल पाएगी'
दूसरी ओर मुकेश सहनी पर BJP के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी जो खेल खेलने की कोशिश कर रही है, वह खेल नहीं खेल पाएगी. उन्होंने कहा, "महागठबंधन एकजुट है. जल्द ही सीट शेयरिंग पर निर्णय हो जाएगा. एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है. एनडीए को पहले बीजेपी बचा ले."
अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है JDU- एजाज अहमद
राजद प्रवक्ता ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा, "एनडीए में जो खेल बीजेपी द्वारा खेला जा रहा है, वह सामने आने लगा है. भाजपा के मुताबिक जेडीय अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है." एजाज अहमद ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जदयू को भाजपा के विचारों में समाहित कर दिया है. इसी वजह से मुस्लिमों को जदयू भी बीजेपी की तरह अलग कर रही है.
मुकेश सहनी ने बदला प्रेस कांफ्रेस का समय
बता दें महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर उठापटक देखने को मिल रही है. इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले गुरुवार (16 अक्टूबर) को 12 बजे के लिए तय की गई थी उसको शाम 4 बजे तक के लिए टाल दिया गया है. इस बीच पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मुकेश सहनी बिहार चुनाव के बीच बड़ा बयान देने वाले हैं.
