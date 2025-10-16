Bihar चुनाव जीती NDA तो सीएम कौन? BJP के इस सीनियर लीडर ने साफ कर दी तस्वीर

भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अगर बिहार विधानसभा चुनाव जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल सियासी गलियारों में हर ओर तैर रहा है. यह सवाल उस वक्त और ज्यादा मुखर हो गया जब एनडीए के सीट बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी दोनों के 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ.

अब इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है. डिप्टी सीएम ने कहा है कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा केवल नीतीश कुमार हैं.

अब इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है. डिप्टी सीएम ने कहा है कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा केवल नीतीश कुमार हैं.

RJD छोड़कर JDU में आईं विभा देवी को नवादा से टिकट, 2 लिस्ट में कितनी महिलाएं? देखे



डिप्टी सीएम से पूछा गया ये सवाल

दरअसल, डिप्टी सीएम से यह सवाल पूछा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वह सीएम बनना चाहते हैं, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है?

हिन्दी टीवी चैनल आजतक को दिए साक्षात्कार में केशव ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री पद के एक ही कैंडिडेट हैं- नीतीश कुमार. बाकी मंत्रीपरिषद् के लिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशावाहा और हमारे बीजेपी से जिसका नाम जाएगा वो मंत्री बनेंगे. मुख्यमंत्री के लिए कोई चर्चा नहीं है. हमारे अलायंस में इसके लिए कोई स्पेस नहीं है.

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के मतदान होंगे. इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी. 243 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार है. सीएम नीतीश कुमार अब तक सात बार राज्य के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.