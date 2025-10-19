हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव के बीच RJD महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल की बगावत, लिया ये बड़ा फैसला

बिहार चुनाव के बीच RJD महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल की बगावत, लिया ये बड़ा फैसला

Bihar Election 2025: आरजेडी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा कि परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है.

By : आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब चरम पर हैं. इस बीच, महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है. इधर, टिकट बंटवारे से नाराज राजद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने पार्टी से बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. दरअसल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल परिहार से टिकट न मिलने से नाराज बताई जा रही हैं. 

उन्होंने रविवार को निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि वह परिहार विधानसभा क्षेत्र से सोमवार सुबह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगी. 

परिहार से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी

इससे पहले उन्होंने सोशल नेटवर्किंग मीडिया में परिहार से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए जनता के नाम संदेश देते हुए लिखा, ''जैसे ही यह चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट न देकर बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्य फोन और फेसबुक-ट्विटर पर संदेश आने लगे, जिसमें परिहार नहीं छोड़ने का आग्रह किया गया.''

रितु जायसवाल का पूर्व विधायक रामचंद्र पूर्वे पर हमला

उन्होंने आगे लिखा, "पिछले पांच वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहां के लोगों के सुख-दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है. आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान भाजपा विधायक गायत्री देवी ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक डॉ. रामचंद्र पूर्वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं." उन्होंने कहा कि रामचंद्र पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट दिया गया है. 

'परिहार छोड़ दूसरी जगह से लड़ना स्वीकार नहीं'

रितु जायसवाल ने आगे कहा कि परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि अगर पार्टी किसी मजबूरीवश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी. उल्लेखनीय है कि राजद ने अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. हालांकि, सिंबल बांटे जा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Ritu Jaiswal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
Celebrities
साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत
साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
Celebrities
साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत
साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज
'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज
हेल्थ
Six Pocket Syndrome: KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
ट्रेंडिंग
50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल
50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget