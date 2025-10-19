हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज

Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये गांव की कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा. संजय यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है. आक्रोश फुटेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. टिकट को लेकर भी मारामारी हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में टिकट खरीद-बिक्री को लेकर एक दूसरे का सिर फुटव्वल हो रहा है. मैं लालू प्रसाद यादव से निवेदन करूंगा, दरवाजा मत खोलिए, वरना ये आपका भी कुर्ता फाड़ देंगे.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा, ''ये गांव की कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा. संजय यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है. आक्रोश फुटेगा. बाहर का आक्रोश ऐसा दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लालू जी अगर खोल दिए तो क्या होगा. मैं तो मना करूंगा कि लालू जी मत खोलिए गेट.''

मदन शाह ने लालू यादव के घर के बाहर फाड़ा कुर्ता

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट को लेकर पटना स्थित लालू प्रसाद यादव के सर्कुलर रोड आवास के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट का दावा कर RJD नेता मदन शाह अचानक वहां पहुंच गए और पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं मदन शाह ने आवास के मेन गेट के ठीक सामने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे. ये घटनाक्रम सोशल मीडिया से तेजी से वायरल हो गया है.

तेजस्वी यादव बहुत घमंडी हैं- मदन शाह

आरजेडी नेता मदन शाह ने कहा, "वो सरकार नहीं बनाएंगे, तेजस्वी बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं. वे टिकट बांट रहे हैं. संजय यादव ये सब कर रहे हैं. मैं यहां मरने आया हूं. लालू यादव मेरे गुरु हैं. उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे लेकिन उन्होंने बीजेपी के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया."

Published at : 19 Oct 2025 04:11 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Giriraj Singh RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
