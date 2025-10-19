'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. टिकट को लेकर भी मारामारी हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में टिकट खरीद-बिक्री को लेकर एक दूसरे का सिर फुटव्वल हो रहा है. मैं लालू प्रसाद यादव से निवेदन करूंगा, दरवाजा मत खोलिए, वरना ये आपका भी कुर्ता फाड़ देंगे.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा, ''ये गांव की कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा. संजय यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है. आक्रोश फुटेगा. बाहर का आक्रोश ऐसा दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लालू जी अगर खोल दिए तो क्या होगा. मैं तो मना करूंगा कि लालू जी मत खोलिए गेट.''

Begusarai, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "There’s a scuffle in the Mahagathbandhan over buying and selling tickets. I would appeal to Lalu Prasad Yadav — it’s happening at his gate. Don’t open the gate, otherwise your kurta will be torn too..." pic.twitter.com/Ie2WJbITR0 — IANS (@ians_india) October 19, 2025

मदन शाह ने लालू यादव के घर के बाहर फाड़ा कुर्ता

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट को लेकर पटना स्थित लालू प्रसाद यादव के सर्कुलर रोड आवास के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट का दावा कर RJD नेता मदन शाह अचानक वहां पहुंच गए और पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं मदन शाह ने आवास के मेन गेट के ठीक सामने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे. ये घटनाक्रम सोशल मीडिया से तेजी से वायरल हो गया है.

तेजस्वी यादव बहुत घमंडी हैं- मदन शाह

आरजेडी नेता मदन शाह ने कहा, "वो सरकार नहीं बनाएंगे, तेजस्वी बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं. वे टिकट बांट रहे हैं. संजय यादव ये सब कर रहे हैं. मैं यहां मरने आया हूं. लालू यादव मेरे गुरु हैं. उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे लेकिन उन्होंने बीजेपी के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया."