हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'खुद मूर्ख हैं या जनता को...', तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले वादे पर बोले प्रशांत किशोर

'खुद मूर्ख हैं या जनता को...', तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले वादे पर बोले प्रशांत किशोर

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर ही नहीं बल्कि बिहार की पूरी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर तीखा हमला बोला है. जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा. प्रशांत किशोर ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बयान बताया और कहा, "या तो तुम मूर्ख हो या सबको मूर्ख बना रहे हो."

शनिवार को एएनआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर तेजस्वी यादव की बातों पर विश्वास करें तो राजद सरकार ने 18 साल में 4 से 5 लाख नौकरियां दीं. अब वे कह रहे हैं कि दो साल में तीन करोड़ नौकरियां देंगे. इसका मतलब साफ है - या तो वे खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं."

सरकार बनती है तो 20 दिनों में हर घर होगी नौकरी- तेजस्वी यादव

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 दिनों में हर घर को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया था कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दीं.

सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं विपक्षी दल

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर ही नहीं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सीटों का बंटवारा नहीं है, यह भ्रष्टाचार का बंटवारा है- कौन कितना लूटेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसे कितना ठेका मिलेगा, इसी की लड़ाई चल रही है.

भ्रष्ट नेताओं का चुना तो बदहाली में जीना फिर 5 साल- प्रशांत किशोर

उन्होंने अपने संभावित चुनाव क्षेत्र राघोपुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर वे वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो जनता को उनके साथ खड़ा होना होगा. किशोर ने कहा कि अगर इस बार भी लोग भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे, तो अगले पांच सालों तक उन्हें इसी बदहाली में जीना होगा. फिर किसी को दोष मत देना, क्योंकि आपने खुद भ्रष्टों को चुना है.

राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले की एक अहम सीट है, जिसे लालू प्रसाद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है. इस सीट से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी विधायक रह चुके हैं. तेजस्वी ने 2015 और 2020 दोनों चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी और उपमुख्यमंत्री भी बने थे.

Published at : 12 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
इंडिया
‘मोदी तीन बार बने PM, इसमें मुसलमानों की गलती नहीं’, बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
‘मोदी तीन बार बने PM, इसमें मुसलमानों की गलती नहीं’, बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
ट्रेंडिंग
बहन मर जाएगा वो! ड्यूटी से थके हारे लौटे लोको पायलट की बीवी ने बनाई रेल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बहन मर जाएगा वो! ड्यूटी से थके हारे लौटे लोको पायलट की बीवी ने बनाई रेल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget