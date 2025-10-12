'खुद मूर्ख हैं या जनता को...', तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले वादे पर बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर तीखा हमला बोला है. जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा. प्रशांत किशोर ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बयान बताया और कहा, "या तो तुम मूर्ख हो या सबको मूर्ख बना रहे हो."

शनिवार को एएनआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर तेजस्वी यादव की बातों पर विश्वास करें तो राजद सरकार ने 18 साल में 4 से 5 लाख नौकरियां दीं. अब वे कह रहे हैं कि दो साल में तीन करोड़ नौकरियां देंगे. इसका मतलब साफ है - या तो वे खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं."

सरकार बनती है तो 20 दिनों में हर घर होगी नौकरी- तेजस्वी यादव

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 दिनों में हर घर को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया था कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दीं.

सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं विपक्षी दल

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर ही नहीं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सीटों का बंटवारा नहीं है, यह भ्रष्टाचार का बंटवारा है- कौन कितना लूटेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसे कितना ठेका मिलेगा, इसी की लड़ाई चल रही है.

भ्रष्ट नेताओं का चुना तो बदहाली में जीना फिर 5 साल- प्रशांत किशोर

उन्होंने अपने संभावित चुनाव क्षेत्र राघोपुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर वे वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो जनता को उनके साथ खड़ा होना होगा. किशोर ने कहा कि अगर इस बार भी लोग भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे, तो अगले पांच सालों तक उन्हें इसी बदहाली में जीना होगा. फिर किसी को दोष मत देना, क्योंकि आपने खुद भ्रष्टों को चुना है.

राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले की एक अहम सीट है, जिसे लालू प्रसाद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है. इस सीट से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी विधायक रह चुके हैं. तेजस्वी ने 2015 और 2020 दोनों चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी और उपमुख्यमंत्री भी बने थे.