हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन, NDA और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत

बिहार चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन, NDA और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत

Bihar Election 2025 Phases 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा. NDA और महागठबंधन ने प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकी दी है. तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर राजद ऑफिस में केक कटेगा.

By : पंकज यादव | Updated at : 09 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है. दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है. शाम तक सियासी शोर-शराबा थम जाएगा और फिर 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. इस आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है.

आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का 37वां जन्मदिन है. राजद कार्यालय में उनके समर्थक 37 पाउंड का केक काटकर जश्न मनाया जाएगा. वहीं, तेजस्वी खुद प्रचार में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे और कई जिलों में रैलियां करेंगे.

एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत

एनडीए की ओर से आज के दिन प्रचार का केंद्र बना है सासाराम, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दो बड़ी रैलियां करेंगे. पहली रैली सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर होगी. यहां वे चेनारी, सासाराम, करगहर और डेहरी सीटों के एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे.

दूसरी रैली अरवल के मधुशरमा मेला मैदान में दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर होगी. यहां वे अरवल और कुर्था सीटों पर वोट मांगेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगातार सभाएं करेंगे. उनका फोकस रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों पर रहेगा. नीतीश अपनी सभाओं में एनडीए सरकार की विकास योजनाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं.

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीए के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं. योगी की आज 4 जिलों सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में रैलियां होंगी. वे अपने आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने भी कसी कमर

राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद व्यस्त है. एक तरफ उनका 37वां जन्मदिन, दूसरी ओर 5 जिलों में जनसभाएं. तेजस्वी आज अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर जिलों में रैलियां करेंगे.

उन्होंने सुबह कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. इस बार जनता रोजगार, शिक्षा और महंगाई के मुद्दे पर वोट देगी.

राजद कार्यालय में तेजस्वी के जन्मदिन पर उनके समर्थक सुबह से जुटे हैं. पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में 37 पाउंड का केक तैयार किया गया है. दोपहर में पार्टी कार्यकर्ता केक काटकर ‘लालू परिवार जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए जश्न मनाया जाएगा.

राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में करेंगे रैली

महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज बिहार के प्रचार में डटे हुए हैं. राहुल गांधी की पहली रैली किशनगंज में दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर और दूसरी रैली पूर्णिया में दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर होगी.

राहुल गांधी उत्तर बिहार में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं. अपनी रैलियों में वे बेरोजगारी, महंगाई और “SIR घोटाला” जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे हैं.

राजनाथ सिंह की दो जनसभाएं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार के प्रचार में व्यस्त रहेंगे. उनकी दो बड़ी रैलियां गोह और मोहनिया में निर्धारित हैं. वे एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से अपील करेंगे. राजनाथ सिंह आम तौर पर अपने भाषणों में राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और मोदी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हैं.

11 नवंबर को होगा मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. इस चरण में राज्य के कई अहम जिले शामिल हैं. पटना, गया, औरंगाबाद, कैमूर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और समस्तीपुर.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 09 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
टॉप हेडलाइंस

विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
वीडियोज

शोर मचाने वाले लाउडस्पीकर को पुलिस ने नीचे उतरवाया, धार्मिक संस्थानों पर हुई कार्रवाई
हैप्पी हैप्पी हो गया. हंसी, प्यार और पागलपन फ़ुट. नरेश कथोरिया दीदार गिल और संजीव अत्री
मध्यप्रदेश के संविदाकर्मियों की नौकरी पर तलवार,अधर में लटकी 2.5 लाख संविदाकर्मियों की नौकरी
ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
फोटो गैलरी

Embed widget