हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?

बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?

Bihar Election 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है. पटना की फतुहा विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 165,166 पर एक भी वोट नहीं पड़ा.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 06 Nov 2025 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर गुरुवार (6 नवंबर) पहले चरण के लिए वोटिंग हुई, लेकिन पटना जिले के फतुहा विधानसभा के निजामपुर गांव के प्राथमिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ 165, 166 पर सुबह 7 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा. इसको लेकर बीएलओ संजय कुमार ने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. सीनियर अधिकारी पहुंचे उन्होंने ग्रामीणों को समझाया लेकिन कोई भी मतदान करने नहीं आया. 

इतने हैं मतदाता

एबीपी न्यूज़ से बीएलओ संजय कुमार ने बताया कि हमने बहुत कोशिश की ग्रामीणों को बहुत समझाया घर घर पर्ची दी लेकिन कोई भी मतदान करने नहीं आया, जिसकी जानकारी हमने सीनियर अधिकारियों को भी दी लेकिन उनके समझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने. बीएलओ ने बताया कि पोलिंग बूथ 165 पर 743 मतदाता हैं और बूथ संख्या 166 पर 886 मतदाता हैं. और दोनों पोलिंग बूथ पर एक भी मतदान नहीं हुआ पूरी तरह से वोट का बहिष्कार किया गया है.

पोलिंग बूथ पर सुबह 5 बजे से पोलिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टी की टीम यहां पहुंची, सुरक्षाकर्मी पहुंचे, लेकिन सुबह से एक भी मतदाता इस पोलिंग बूथ पर नहीं आया. लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर भारी मात्र में ग्रामीण इकट्ठा थे.

ग्रामीणों ने क्यों किया बहिष्कार?

जब एबीपी न्यूज की टीम ने मतदान का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज की कई एकड़ जमीन भू माफिया ने पुलिस की साठगांठ से कब्जा कर रखी है. जिसको लेकर हम नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिले लेकिन आज तक न तो जमीन मिली और न ही माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई. 

ग्रामीणों ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान अपनी आप बीती बताई कैसे पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती है. कैसे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते है. हालांकि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर इतनी संख्या में मतदाता मतदान का बहिष्कार करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है. 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 06 Nov 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
