'दावे से कह सकता हूं, इस इलाके में बीजेपी...', बिहार चुनाव पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

बिहार चुनाव के बीच अब दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है. इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. पप्पू यादव सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि सीमांचल बिहार में सबसे अच्छा जनादेश देने जा रहा है.

उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी को इस जगह पर खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. उनके इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है. पप्पू यादव अपने बयानों की वजह से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे हैं. इन दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर प्रचार-प्रसार किया है.

पप्पू यादव ने इस चुनाव में कई बड़े दावे भी किए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनाव हारने जा रहे हैं. पप्पू यादव के इन बयानों से सूबे की सियासत गरमा गई.

नीतीश कुमार और एनडीए को लेकर क्या कहा?

एबीपी न्यूज से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि एनडीए के दोनों उपमुख्यमंत्री इस चुनाव में हारने जा रहे हैं. नीतीश कुमार इस समय सबके लाडले जरूर हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है.

बता दें, बिहार चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है. साथ ही दूसरे चरण के वोटिंग से पहले राज्य में चुनाव प्रचार भी थम गया है. दूसरे चरण की 122 सीटों पर मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान होगा. दोनों चरण की वोटिंग के बाद शुक्रवार (14 नवंबर) को चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे.