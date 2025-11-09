हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'दावे से कह सकता हूं, इस इलाके में बीजेपी...', बिहार चुनाव पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

'दावे से कह सकता हूं, इस इलाके में बीजेपी...', बिहार चुनाव पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. राज्य में एक इलाके को लेकर और बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के बीच अब दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है. इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. पप्पू यादव सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि सीमांचल बिहार में सबसे अच्छा जनादेश देने जा रहा है. 

उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी को इस जगह पर खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. उनके इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है. पप्पू यादव अपने बयानों की वजह से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे हैं. इन दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर प्रचार-प्रसार किया है.

पप्पू यादव ने किया ये बड़ा दावा

पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और बिहार में सबसे शानदार जनादेश सीमांचल देगा. इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, "एक बात दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी को इस इलाके में खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा." 

पप्पू यादव ने इस चुनाव में कई बड़े दावे भी किए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनाव हारने जा रहे हैं. पप्पू यादव के इन बयानों से सूबे की सियासत गरमा गई.

नीतीश कुमार और एनडीए को लेकर क्या कहा?

एबीपी न्यूज से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि एनडीए के दोनों उपमुख्यमंत्री इस चुनाव में हारने जा रहे हैं. नीतीश कुमार इस समय सबके लाडले जरूर हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. 

बता दें, बिहार चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है. साथ ही दूसरे चरण के वोटिंग से पहले राज्य में चुनाव प्रचार भी थम गया है. दूसरे चरण की 122 सीटों पर मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान होगा. दोनों चरण की वोटिंग के बाद शुक्रवार (14 नवंबर) को चुनाव  परिणाम जारी किए जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 08:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget