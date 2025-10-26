बिहार की इस सीट पर NDA ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया समर्थन, जानें क्या है वजह?

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने मढ़ौरा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की. मढ़ौरा विधानसभा सीट सारण जिले में है. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की उम्मीदवार सीमा सिंह की उम्मीदवारी “तकनीकी कारणों” से खारिज कर दी गई थी.

लोजपा (रामविलास) के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने पटना में संवाददाताओं से कहा, “हमारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद हमने अंकित कुमार को चुना है, जो एक किसान के बेटे हैं और अतिपिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से आते हैं. हम उनका पूरा समर्थन करेंगे.”

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “हम ‘इंडिया’ गठबंधन के खिलाफ एक ईबीसी उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, यह बेहद प्रतीकात्मक महत्व रखता है. विपक्ष केवल ‘उपाधियां चुराने’ का काम जानता है.” उन्होंने कहा, “NDA जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर काम करता है. NDA सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया.”

बिहार में NDA की सरकार बनेगी- रितुराज सिन्हा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय सचिव रितुराज सिन्हा ने कहा, “मढ़ौरा में हम ऐसे ईबीसी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे है, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जबकि यहां पांच बार से एक ही परिवार के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं.” उन्होंने कहा, “इस बार बिहार में NDA की सरकार बनेगी और मढ़ौरा वंशवाद की ढाल तोड़ेगा.” यह सीट लंबे समय से राय परिवार के कब्जे में रही है.

वर्तमान में इस सीट पर RJD का है कब्जा

फिलहाल इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जीतेंद्र कुमार राय विधायक हैं. सिन्हा ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही “लोगों में स्पष्टता बढ़ रही है” और वे “नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की भावना” के साथ आगे बढ़ रहे हैं.