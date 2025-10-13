हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

Bihar Election 2025 Live: तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, इस सीट से निर्दलीय उतरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

Bihar Election 2025 Live: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद आज पटना में ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस होनी है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा छह-छह सीट मिलने से नाराज हैं. पढ़िए लाइव अपडेट्स.

By : एबीपी बिहार डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 10:59 AM (IST)

Bihar Election 2025 Live Updates
(बिहार विधानसभा चुनाव 2025)
Source : PTI

Background

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में बाकी है. माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा कभी भी हो सकती है. सीट बंटवारे पर फंसे पेंच के बीच महागठबंधन के नेता दिल्ली में हैं. नेताओं की मानें तो आज (सोमवार) सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा. 

एनडीए में सीट बंटवारे के बाद आज पटना में ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस होनी है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा छह-छह सीट मिलने से नाराज हैं. दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिलीं हैं. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से आज शाम 4 बजे पटना में होगी.

आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

सूत्रों की मानें तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है. बीते रविवार को उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी. सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी को मिली 101 सीटों में से लगभग सभी सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है.

बिहार चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी भी मैदान में है. आज पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होगी. प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो सकता है. सुबह 11.30 बजे शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है. जन सुराज अब तक 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है. 

उधर सूत्रों के अनुसार आरजेडी 130 या 138 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. 80 से ज्यादा प्रत्याशियों को सिबंल लेने के लिए उन्हें जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है. सहयोगी दलों की तरफ से ज्यादा सीटों के लिए बनाए जा रहे दबाव के बीच आरजेडी आगे बढ़ रही है. देखना होगा कि सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं.

10:58 AM (IST)  •  13 Oct 2025

Bihar Election Live 2025: काराकाट सीट से लड़ेंगी ज्योति

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी.

10:54 AM (IST)  •  13 Oct 2025

Bihar Election Live 2025: सीपीआईएमएल को मिल सकती हैं 22 सीटें

सूत्रों की मानें तो महागठबंधन में सीपीआईएमएल को 22 सीटें मिल सकती हैं. आरजेडी से बातचीत अंतिम दौर में है. 

सीपीआईएमएल की संभावित सीटें देखें

  • बलरामपुर
  • डुमरांव
  • तरारी
  • आरा
  • अगियांव
  • काराकाट
  • अरवल
  • फुलवारी शरीफ
  • दीघा
  • पालीगंज
  • जीरादेई
  • दरौली
  • दारौंदा
  • सिकटा
  • औराई 
  • कल्याणपुर
  • वारिसनगर
Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
