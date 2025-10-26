'कई साल चाचा को दिया, 5 साल भतीजे को दीजिए', बिहार चुनाव प्रचार के बीच बोले खेसारी लाल यादव

बिहार के छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित रोड शो के मौके पर राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सांसद रवि किशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, चाचा को कई साल दिए हैं, भतीजे को 5 साल भी दे दीजिए.

रवि किशन द्वारा भोजपुरी को अश्लील बनाने के आरोप पर खेसारी लाल यादव ने कहा, "वो तो सिर्फ भजन किए हैं, जय संतोषी मां 2 बताई थी उन्हें पहले. उसके बाद शायद उन्होंने सारे धर्म से जुड़ी चीजें कीं." खेसारी ने कहा, ठीक है, बड़े भाई हैं, बोल सकते हैं. उनको अधिकार दिया गया है, हमें नहीं. आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई के तौर पर कुछ भी बोल सकते हैं. वो हमारे लिए आशीर्वाद हैं.

पीएम मोदी के बयान पर क्या बोले खेसारी लाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माताओं-बहनों के सम्मान और अश्लील गानों पर दिए गए बयान पर खेसारी लाल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते जो कर्मों से बड़ा हुआ है.

प्रधानमंत्री के ‘जंगलराज’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए खेसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना पूछिएगा कि लालू यादव को छोड़िए, आपने बिहार में 15 साल क्या किया, उस पर बात करिए.

15 साल चाचा को दिए, 5 साल भतीजे को दे दीजिए- खेसारी लाल यादव

खेसारी ने कहा, "हमारे जितने भाई हैं, वो बेरोजगार हैं तो आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? देखिए, मेरा विषय छपरा है. हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने कई साल चाचा को दिया, तो 5 साल भतीजे को भी दे दीजिए. अगर वो भी काम न करे, तो उसे भी बदल दीजिए."

जनसमर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री द्वारा राजद और कांग्रेस पर ‘कट्टा-दुनाली’ की बात कहे जाने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसी पर बात करेंगे.