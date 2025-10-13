बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' को छह सीटें मिली हैं. अब मांझी की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है. 'हम' के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से कहा कि वे जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे.

रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जीतन राम मांझी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं. वे मखदुमपुर के पलया गांव के रहने वाले हैं. जीतन राम मांझी जब मखदुमपुर के विधायक रहते मुख्यमंत्री बने थे उसी समय रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को हम पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था. हम पार्टी के निर्णयों में जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन के बाद इनका दखल होता था.

मांझी के खाते में नहीं आई जहानाबाद सीट

दरअसल, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय थे और जीतन राम मांझी के निर्देश पर कई बड़ी रैलियों का आयोजन कर चुके हैं. एनडीए के सीट बंटवारे के बाद जब जहानाबाद सीट मांझी के खाते में नहीं आई तो रितेश कुमार उर्फ चुन्नू को गहरा झटका लगा. यही कारण है कि उन्होंने अब निर्दलीय उतरने का फैसला कर लिया है.

16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे रितेश कुमार

एनडीए में हम पार्टी को कम सीट मिलने पर रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि पैसे लेकर उन्होंने टिकट बेच दिया है. इससे समर्पित कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है. अब रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने कहा है कि वे 16 अक्टूबर को वो नामांकन करेंगे.

बता दें कि हम के खाते में कुल छह सीटें आईं हैं. इनमें टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी शामिल हैं. अब देखना होगा कि रितेश कुमार के चुनाव लड़ने से एनडीए के प्रत्याशी को इस सीट पर कितना नुकसान होता है.