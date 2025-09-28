बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हमले तेज हो गए हैं. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि वे अब 'वोट चोरी' के साथ 'वोट की रेवड़ी' भी बांटने लगे हैं. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार (27 सितंबर) को प्रधानमंत्री मोदी की उस योजना पर सवाल उठाए, जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देना शुरू किया था, तब मोदी लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे. लेकिन अब खुद बिहार चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये का 'वन टाइम पेमेंट' देकर वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार की महिलाएं 'वोट रेवड़ी' को अच्छी तरह समझती हैं- जयराम रमेश

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि कर्नाटक सरकार पिछले दो साल से महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये दे रही है. प्रधानमंत्री लगातार इसे लेकर हमला बोलते रहे, लेकिन कल ही उन्होंने बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये का 'वन टाइम पेमेंट' देने की घोषणा कर दी, वो भी आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले. यह साफ तौर पर हताशा का कदम है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा ने कहा कि बिहार की महिलाएं इस 'वोट रेवड़ी' को अच्छी तरह समझती हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. नीतीश कुमार अब अतीत बन चुके हैं और चुनाव परिणाम आने पर प्रधानमंत्री मोदी भी अतीत बन जाएंगे.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअल शुभारंभ

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भरता और रोजगार गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये की शुरुआती आर्थिक मदद दी गई है. योजना में प्रावधान है कि सफल उद्यम की स्थिति में महिला को 2 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है.

7,500 करोड़ रुपये की इस योजना को एनडीए सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है. सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और शहरी महिलाओं को रोजगार व छोटे उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी.

बिहार की जनता चाहती है विकास और स्थायी समाधान

बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं. ऐसे में कांग्रेस ने इस योजना को सीधे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा और एनडीए हताशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं, जबकि बिहार की जनता विकास और स्थायी समाधान चाहती है.