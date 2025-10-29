बिहार चुनाव के पहले चरण के इतने प्रत्याशी दागी, कोई 5वीं तो कोई 12वीं पास उम्मीदवार मैदान में

बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मैदान में उतरे 1,303 उम्मीदवारों में से 423 (32 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले हैं और इनमें से 354 (27 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं. ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) और ‘बिहार इलेक्शन वॉच’ ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी.

विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीट पर मतदान होगा. रिपोर्ट के अनुसार, 33 उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले, 86 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे मामले और 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलें दर्ज हैं जिसमें वह भी आरोपी हैं.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट में बताया गया कि दो उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले भी दर्ज हैं. पार्टियों के हिसाब से बात करें तो जनसुराज पार्टी के 114 उम्मीदवारों में से 50 (44 प्रतिशत), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 89 में से 18 (20 प्रतिशत), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 70 में से 53 (76 प्रतिशत) पर केस हैं.

वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के 57 में से 22 (39 प्रतिशत), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 48 में से 31 (65 प्रतिशत), आम आदमी पार्टी (आप) के 44 में से 12 (27 प्रतिशत), कांग्रेस के 23 में से 15 (65 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

इन दलों के अलावा भाकपा (माले) के 14 में से 13 (93 प्रतिशत), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 13 में से सात (54 प्रतिशत), भाकपा के सभी पांच उम्मीदवार (100 प्रतिशत) और माकपा के तीन में से तीनों उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं.

इतने फीसद गंभीर मामले

गंभीर मामलों के संदर्भ में राजद के 70 में से 42 (60 प्रतिशत), भाजपा के 48 में से 27 (56 प्रतिशत), भाकपा (माले) के 14 में से नौ (64 प्रतिशत), कांग्रेस के 23 में से 12 (52 प्रतिशत), जनसुराज पार्टी के 114 में से 49 (43 प्रतिशत), लोजपा (रामविलास) के 13 में से पांच (38 प्रतिशत) दर्ज हैं.

जदयू के 57 में से 15 (26 प्रतिशत), बसपा के 89 में से 16 (18 प्रतिशत), भाकपा के पांच में से चार (80 प्रतिशत) और माकपा के तीनों उम्मीदवार पर गंभीर आरोप हैं. चुनावी हलफनामे यह सारी जानकारी चुनाव आयोग प्राप्त करता है.

कितने करोड़पति हैं उम्मीदवार

संपत्ति के मामले में 1,303 में से 519 (40 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवारों की औसत घोषित संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट में शैक्षिक योग्यता का भी जिक्र हैं, जिसमें 519 (40 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने स्वयं को पांचवीं से 12वीं पास बताया जबकि 651 (50 प्रतिशत) उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं.

प्रथम चरण में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में छह व 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.