हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?

बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?

Tej Pratap Yadav News: तेजस्वी यादव पर सवाल पूछने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए. उन्होंने कहा कि मीडिया अन्य नेताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)
महागठबंधन का घोषणा पत्र तेजस्वी यादव द्वारा जारी किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के नेता तेज प्रताप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान तेज प्रताप काफी गुस्साए नजर आ रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा, 'आप लोग हमेशा तेजस्वी यादव के बारे में ही क्यों पूछते हैं? और भी नेता हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते?'

बता दें बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो गए हैं. परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है. तेज प्रताप अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं. 

तेजस्वी को लेकर सवाल पर भड़के तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कि उन्होंने आगे कहा कि अगर जनशक्ति जनता दल की सरकार बनती है, तो पार्टी बिहार से पलायन रोकने और राज्य को बेरोजगारी मुक्त बनाने पर काम करेगी. तेज प्रताप ने दावा किया कि जहां भी वे जाते हैं, वहां JJD के पक्ष में जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है.

बता दें तेज प्रताप यादव परिवार से अलग होने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उनके द्वारा जमकर बयानबाजी भी की जा रही है. तेज प्रताप अपने परिवार और राजद पर पहले ही दिन से जमकर प्रहार कर रहे हैं. वहीं बीते दिनों तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर विवाद पर तेज प्रताप ने कहा था कि, तेजस्वी यादव ने क्या ही किया जो वह जननायक हो गए.

महुआ से ताल ठोक रहे हैं तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी का गठन किया है. घटन से पहले ही उन्होंने बिहार की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था. बता दें, इस सीट पर उनके सामने राजद के वर्तमान विधायक ही उनके सामने हैं. 

बता दें, तेज प्रताप यादव साल 2015 में महुआ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं साल 2020 में उन्होंने हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा था. तेज प्रताप ने वहां से भी जीत हासिल की थी. फिलहाल बिहार में 2025 के चुनाव में वह फिर से महुआ विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं. 

Published at : 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Mahua News Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
