बिहार चुनाव 2025: पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस? राजेश राम का बड़ा बयान

पटना स्थिति कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले नहीं हुआ है लेकिन इस मौके पर राजेश राम ने साफ कहा कि हमारी पार्टी के हिस्से में जितनी भी सीटें आएंगी उसमें महिला प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय भी मौजूद रहीं. इस मौके पर राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं. बहुत जल्द इसका प्रमाण मिल जाएगा. मीडिया के सामने इसकी घोषणा की जाएगी.

'प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मौसेरे भाई'

दीपिका पांडेय ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की बहन को क्या दिया है? इतने दिन महिलाओं की याद नहीं आई है तो चुनाव के पहले 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों मौसेरे भाई की तरह काम कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में चुनाव से पहले हम लोगों ने जो वादा किया था उसे हम लोगों ने लागू किया है. चुनाव के समय हम लोगों ने झारखंड में जो 2500 रुपये देने का वादा किया था, लगातार पैसे डाले जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में एनडीए सरकार एक करोड़ महिलाओं को 10 हजार दे रही है. बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? क्या बाकी महिला गरीबी से नहीं जूझ रही हैं?

उधर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जूता फेंकने का काम किया गया जो घोर निंदनीय है. बीजेपी-आरएसएस की सरकार ने ये करने का काम किया है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जूते फेंक कर अपमानित करने का काम आरएसएस और बीजेपी ही कर सकती है. यह सीधा-सीधा संविधान, न्यायपालिका पर हमला है.

