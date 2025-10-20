बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में चल रही अंदरूनी कलह को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है.

बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि, "एनडीए गठबंधन पांच पांडवों का चट्टानी एकता है. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर सिर फुटव्वल हो रहा है. आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है. साथ ही राजद और कांग्रेस समेत सभी महागठबंधन दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में अपना समय बिता रहे हैं."

'जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता, वह नहीं चला सकता सरकार'

दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि, "जनता देख रही है, मतदाता देख रहे हैं कि जो महागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता, वह बिहार नहीं चला सकता. इसलिए मतदाताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनानी है."

'टिकट देने में जमीन और पैसे दोनों लिखवा लेते है'

बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने यह कहा कि "...महागठबंधन में पैसे का खेल चल रहा है. बिहार के विकास के लिए टिकट बंटवारे में पैसे का खेल खेलने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? नौकरी के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री कराने का तो इनका इतिहास रहा है, और आज ये टिकट के लिए पैसे और ज़मीन दोनों ले रहे हैं."

महागठबंधन में जारी खींचतान के बीच कांग्रेस और वीआईपी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट देर रात जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस ने 6 और वीआईपी ने 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है. आपको बता दें कि, बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. तो वहीं 14 नवंबर को मतगणना होनी है.

