बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को जगह, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. इनमें 9 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली है. बेतिया से रेणु देवी को मैदान में उतारा गया है. वहीं, परेहार से गायत्री देवी को टिकट दिया गया है. नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से देवंती यादव को टिकट दिया गया है. किशनगंज से स्वीटी सिंह को मौका मिला है.

इसके अलावा प्राणपुर से निशा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है, वहीं कोढ़ा से कविता देवी को टिकट दिया गया है, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी को चुनाव मैदान में उतारा गया है. जबकि जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है.

बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को कहां से टिकट?

71 उम्मीदवारों की पहली सूची में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे. मंत्री मंगल पांडे को सीवान से टिकट मिला है. बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे, मंत्री नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे.

NDA में किस पार्टी को कितनी सीटें?

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. फॉर्मूले के तहत, BJP और JDU इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को 41 सीटें दी गई हैं. इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6-6 सीटें दी गई हैं.

बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले फेज के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे.