(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result 2025: न खुदा मिला न बिसाल ए सनम... डिप्टी सीएम बनने जा रहे थे मुकेश सहनी, अब पार्टी का बहुत बुरा हाल

Bihar Election Result 2025: न खुदा मिला न बिसाल ए सनम... डिप्टी सीएम बनने जा रहे थे मुकेश सहनी, अब पार्टी का बहुत बुरा हाल

243 सीटों वाली विधानसभा में लगभग सभी सीटों के रुझान और परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वीआईपी का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Nov 2025 01:01 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को बड़ा झटका लगा है. चुनाव प्रचार के दौरान खुद को महागठबंधन का डिप्टी सीएम प्रत्याशी दावा करने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी इस बार एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई. 243 सीटों वाली विधानसभा में लगभग सभी सीटों के रुझान और परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वीआईपी का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा. पार्टी कई सीटों पर चुनाव मैदान में थी, लेकिन किसी भी सीट पर निर्णायक बढ़त या जीत दर्ज नहीं हो सकी.

बुरी तरह टूटता दिखाई दे रहा है मुकेश सहनी का सपना!

अज्ञात शायर का वो शेर न खुदा मिला न विसाले सनम तो आपने पढ़ा होगा! अब यही शेर मुकेश सहनी यानी वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) के प्रमुख के ऊपर फिट बैठता दिखाई दे रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की सरकार बनने और डिप्टी सीएम का सपना देख रहे मुकेश सहनी का ये ख्वाब इतनी बुरी तरह से टूटेगा किसी ने सोचा भी नहीं था. मुकेश सहनी की पार्टी का अब तक एक भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है. महागठबंधन में वीआईपी पार्टी रूझानों से लेकर नतीजों तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है.

2020 में कितनी आई थी सीटें?

आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने 2018 में अपनी विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की थी जिसके बाद 2020 के चुनावों में उन्होंने 4 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन की सरकार में अहम रोल निभाया था और सरकार में उन्हें मछलीपालन मंत्री का पद दिया गया था. जिसके बाद 2022 में एनडीए में विधायकों की हेरफेर हुई और बिहार में 2020 में बनी सरकार गिर गई जिसके बाद उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा. हालांकि एनडीए सरकार की सत्ता वापसी के बाद उनका मन महागठबंधन की ओर गया और 2025 में वो महागठबंधन के लिए मुख्य दल माने जा रहे थे.

इन चार सीटों पर 2020 में दर्ज की थी जीत

फिलहाल मुकेश सहनी 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी हैं और उनकी हालत बेहद खस्ता दिखाई दे रही है. 2020 में सहनी की पार्टी से बोचाहा, गौरा बौराम, अलिनगर  और साहेबगंज जीती थीं. हालांकि साहेबगंज से वीआईपी के विधायक राजेश कुमार सिंह बाद में बीजेपी में चले गए थे.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 14 Nov 2025 01:01 PM (IST)
