कैमूर में बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) की दोपहर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि युवक को आनन-फानन में लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका. घटना भभुआ थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान भभुआ के वार्ड नंबर 15 निवासी बसंत मल्लाह के 30 वर्षीय पुत्र रामलाल मल्लाह के रूप में की गई है.

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को भभुआ शहर के एकता चौक पर रखकर सड़क को जाम कर दिया. हंगामा करने लगे. इस दौरान पुलिस-प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की. हत्या के पीछे क्या कारण है यह पता नहीं चला है. घटना के बाद डीएसपी सहित काफी संख्या में पुलिस पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. हालांकि लोग मानने को तैयार नहीं थे. किसी तरह समझाया गया.

शेरू नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप

घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि रामलाल मल्लाह और हम लोग वार्ड नंबर 14 में बैठे हुए थे. इसी दौरान भभुआ का ही रहने वाला शेरू पीछे से आया और उसने गोली मार दी. हाथ के कट्टा लेकर भागने लगा. हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने कट्टा दिखाते हुए मारने की धमकी दी तो हम लोग पीछे हट गए.

इस पूरे मामले में भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने कहा कि भभुआ वार्ड नंबर 15 का रहने वाले रामलाल को शेरू नाम के व्यक्ति ने गोली मारी है. हम लोग आए तब तक इनकी मौत हो चुकी थी. अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इलाज आदि में हुई देरी को लेकर लोगों में आक्रोश है.

उधर घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं जांच के बाद पता चलेगा कि हत्या किस विवाद में की गई है.

