उधार में सिगरेट नहीं देने पर बिहार के सुपौल में शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) की शाम एक युवक को गोली मार दी गई. घटना सदर थाना क्षेत्र के बैरो चौक की है. मृतक की पहचान बैरो पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी किशोर मुखिया के पुत्र नीरज कुमार मुखिया उर्फ साजन (25 वर्ष) के रूप में हुई है.

पहले से बाकी था पैसा तो नहीं दिया उधार

बताया जा रहा है कि नीरज बचपन से ही अपने ननिहाल में रह रहा था. 10 वर्षों से बैरो चौक पर पान की दुकान चलाता था. घटना शुक्रवार की शाम करीब छह बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव का पुत्र आदित्य कुमार दुकान पर पहुंचा और उधार में सिगरेट देने के लिए कहा. हालांकि पहले से ही काफी बकाया था तो नीरज ने मना कर दिया. इससे नाराज होकर आदित्य ने मौके पर ही नीरज के सीने में दो गोलियां दाग दी.

अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम

घटना के बाद आसपास के लोग नीरज को ई-रिक्शा से सुपौल सदर अस्पताल ले जाने लगे लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची. एएसआई गुड्डू कुमार ने बताया कि शख्स को लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस घटनास्थल के लिए चली गई.

घटना के बाद लोगों ने सड़क को किया जाम

दूसरी ओर हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और नवहट्टा-सुखपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. वहीं, सदर अस्पताल में मृतक नीरज की मां गंगिया देवी और नाना धोराय मुखिया पहुंचे जिनका रो-रो कर बुरा हाल था. नीरज की नानी ने एक सिपाही का पैर पकड़ लिया और नाती के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाने लगीं. इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

