एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बिहार में घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला किया. सीमांचल के बारे में कहा कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो 11 साल से आप (अमित शाह) गृह मंत्री हैं. आपके पास बीएसएफ है. आप 11 साल से क्या कर रहे थे? आप तो अपनी नाकामी का सबूत दे रहे हैं.

शेख हसीना को लेकर ओवैसी ने कहा, "वो जो बांग्लादेश से भाग कर आकर बैठी हैं. बड़ी मेहरबानी होगी… उनको सीमांचल बुला लें, बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देंगे. उनको पहले बाहर करें आप. क्यों दिल्ली में रखे हैं."

'चुनाव में जवाब देगी सीमांचल की जनता'

ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन चीन बॉर्डर पर एयर स्ट्रिप बना रहा है उसकी बात नहीं करते. नेपाल में तख्तापलट हो गया उसकी बात नहीं करते. 65 लाख घुसपैठियों का नाम हटा दिया. सीमांचल की जनता को बदनाम करने की साजिश है. हम इसका विरोध करते हैं. सीमांचल की जनता चुनाव में जवाब देगी.

'हमने कहा था पाकिस्तान से मैच मत खेलो'

दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमने कहा था कि मत खेलिए क्रिकेट मैच (पाकिस्तान से), क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता. अगर हम एशिया कप नहीं खेलते, ये क्रिकेट मैच नहीं खेलते, तो आसमान तो सिर से गिरने वाला नहीं है."

ओवैसी ने कहा कि आरजेडी को हमने खत लिखा था, लेकिन उसने मना कर दिया. अब यह तय हो गया कि कौन किसकी बी टीम है. भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की विरोधी है. कोई पैगंबर से मोहब्बत करे या कोई महादेव से यही तो देश की खूबसूरती है. इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती.

