वोट देकर जलेबी-समोसा खरीदा, फिर पति ने किया पत्नी का मर्डर, खुद लगाई फांसी, बिहार में बड़ा कांड

बिहार में पति-पत्नी की मौत से सनसनी फैल गई है. घटना भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के फरहंगपुर गांव की है. बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) की रात पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी फिर खुद फांसी लगा ली. इस घटना के पीछे का कारण क्या है इसका पता नहीं चला है.

मृतकों की पहचान फरहंगपुर गांव निवासी राजेश गुप्ता (34 साल) और उनकी पत्नी सोनी देवी (29 साल) के रूप में की गई है. घटना की सूचना मिलते ही चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. साक्ष्य को इकट्ठा किया गया है.

क्या कहते हैं घर के लोग?

घटना के संबंध में सोनी देवी की मां रंजू देवी ने बताया कि गुरुवार को वह चुनाव को लेकर वोट देने अपने ससुराल फरहंगपुर गई थी. रंजू देवी ने कहा कि पति-पत्नी के बीच कभी-कभी झगड़ा होता था. शुक्रवार की सुबह उन्हें पता चला कि दोनों की मौत हो गई है.

मृतक राजेश गुप्ता की मां जानकी देवी ने बताया कि गुरुवार को दोनों ने वोट दिया था. इसके बाद वह (राजेश) बाजार से जलेबी, समोसा और मैगी लाया. उसने बच्चों और बीवी को खिलाया और खुद भी खाया था. इसके बाद दोनों ने मिलकर मुर्गा बनाया. मुझे खाना खिलाकर रात करीब दस बजे जो दूसरा वाला नया घर है वहां दोनों बच्चों के साथ सोने चले गए. सुबह दरवाजा नहीं खुला तो लोग सीढ़ी लगाकर अंदर गए. देखा गया कि दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं.

बताया गया कि दोनों की शादी 2011 में हुई थी. एक 13 वर्ष की बेटी और आठ साल का बेटा है. सोनी पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चैनपुरा दरियापुर गांव स्थित मायके में अपने बच्चों को लेकर रहती थी. राजेश सूरत में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था. घटना के बाद घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें- Watch: 'कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें…', खेसारी लाल यादव पर ये क्या बोल गए पवन सिंह?